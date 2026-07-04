Поп иконата Тейлър Суифт и звездата от NFL Травис Келси вече официално са съпруг и съпруга. "Кралската сватба на Америка“ се състоя в легендарната арена "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк при безпрецедентни мерки за сигурност и строга конфиденциалност.

Новината за официалния брак бе потвърдена от дългогодишния публицист на певицата Три Пейн. Церемонията беше ръководена от известния комедиант Адам Сандлър, който влезе в ролята на длъжностно лице. Младоженците бяха облечени в уникални тоалети на Christian Dior Haute Couture, а обувките на булката бяха изработени по поръчка от Кристиан Лубутен.

Заветното "Да“ беше изречено пред близо 1000 специално поканени гости, сред които Селена Гомес, Ед Шийран и Блейк Лайвли, Хю Грант, Итън Хоук и Брадли Купър, куотърбекът Патрик Махоумс и редица звезди от американския футбол.

Гостите бяха задължени да подпишат строги договори за конфиденциалност (NDA), а мобилните им телефони бяха проверявани и прибирани на входа, за да се предотвратят всякакви нерегламентирани снимки. "Медисън Скуеър Гардън“ беше избрана стратегически именно заради липсата на прозорци и наличието на подземен паркинг, предпазващ събитието от папараци.