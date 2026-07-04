"На този етап в живота си всеки ден се събуждам с благодарност и съм щастлива от всичко, което имам", това коментира изпълнителката Анелия. В "Тук и сега" Деси Банова-Плевнелиева ни среща с нея, за да разкаже за извървения път. Пред камерите певицата сподели, че вече живее с усещането за достатъчност и приема своята работа като мисия, с която иска да прави хората щастливи, да ги кара да се усмихват и да отпускат напрежението.

Изпълнителката се върна назад към началото на кариерата си - от момичето в детския ансамбъл в Стара Загора, през гъдулката в Котел, до утвърждаването си на сцената, като обясни, че през годините се е научила да оценява малките и големите резултати.

Моята психология в живота е, че аз правя това, в което съм добра, чувствам се в свои води, допълни Анелия, като посочи, че за нея е най-важно да бъде здрава.

По думите ѝ успехът изисква много лишения, дисциплина и характер, а пречките по пътя приема единствено като личен стимул.

"Не бих казала, че е трудно. Смятам, че всяко едно нещо, което правя, го приемам като предизвикателство", сподели тя, допълвайки, че когато е по-трудно, всъщност ѝ става по-интересно.

Според нея човек не трябва да се вкопчва нито в хубавите, нито в трудните моменти, тъй като всичко премива, а от преодолените ситуации се вземат ценни уроци.

Анелия разказа, че усеща подкрепата на хората, с които работи, заявявайки, че "зад мен стоят група от хора, които са винаги отдадени и имам подкрепата". Тя категорично подчерта, че никога не би изневерила на ценностната си система в името на популярността, тъй като е израснала в семейство с достойни жени и държи на традициите си, а успехът постига с талант, дисциплина и труд.

Изпълнителката коментира и медийните интерпретации през годините, като отбеляза, че хората не познават истинската ѝ същност, тъй като пред камерите е обрана, но в себе си носи много детско и добронамереност. По отношение на личния си живот тя обясни, че за нея любовта означава спокойствие, споделеност и сигурност. Сподели също, че в момента дъщеря ѝ Ивон я учи да бъде по-добра в слушането и да бъде подкрепяща майка. "Когато ме боли, гледам да си го преживея", допълни тя, като посочи, че периодът ѝ на траур винаги е кратък и бързо пренасочва фокуса си към благодарността.

Относно предстоящия юбилеен концерт, който ще се проведе на 28 ноември 2026 г.. изпълнителката разкри, че това ще бъде най-мащабното събитие в кариерата ѝ, което обединява много екипи. Тя изрази желание публиката да си тръгне от спектакъла с чиста емоция и с усещането, че е преживяла част от нейната история.

"Ще бъда много щастлива да споделим песни от самото начало на моята кариера досега", заключи изпълнителката.