Колкото и да опустяват, българските села продължават да бъдат райски кътчета, където може да откриете истинско спокойствие. Е, не всички, но със сигурност изброените по-долу. Идват топли дни, в които би било истинска радост да изследвате местните хубости. Ето кои са те.

Боженци

Това малко българско село ще ви отведе назад във времето - чак в Българското възраждане, с изцяло запазена архитектура от този период. Разположено в центъра на Стара планина, селото предлага разнообразие от атракции. Една от тях е баницата - традиционно българско лакомство, което е гордост за българската национална кухня.

Жеравна

Известно със своите добре запазени къщи и музеи от Възраждането, това китно селце ще ви очарова със своята природа и уникална архитектура.

Гела

Разположено в близост до Смолян, това е едно от най-известните български села. Смята се, че Гела е основано от траките и днес една от неговите забележителности е именно тракийската крепост.

Лещен

Това село е скрит скъпоценен камък в Родопите - със старинни къщи, приятелски настроени хора и топло време. Перфектното място за тези, които търсят тихо и спокойно място за релакс.

Делчево

Сгушено в Пирин планина, това село е известно също като "орела на Пирин", защото просто е като орел, кацнал високо в планината. Само си представете гледката.

Широка лъка

Известно със своите автентични родопски къщи, музикални традиции и богата история, това село-резерват предлага много интригуващи забележителности и ще можете да се докоснете до автентичния начин на живот на хората от региона на Родопите.

Рибарица

Намира ce в Тетевенския балкан, на 600 метра над морското равнище, в това българско село традициите са все още живи. Очарователните малки кокетни къщи, дивата природа и гостоприемни хора ще направят Рибарица вашето любимо място.

Орешак

Много атрактивно село, разположено близо до Троян. Смята се, че този район е бил населяван още по време на палеолита.

Арбанаси

Едно от най-известните села на България с автентична българска атмосфера. Селото е съществувало по време на Втората българска държава и според местните легенди тук е мястото, където царете на Търново са сечели монети. Арбанаси е в списъка на ЮНЕСКО като световно културно наследство и определено си струва да се посети.

Бръшлян

Бръшлян е едно от най-малките селища в България, като има само около 70 жители. Освен това удивителен е и пейзажът, който се разкрива пред посетителите му. Селото е известно също и с Етнографската къща-музей и Музея на земеделието.