Неугледно пространство в район "Западен“ в Пловдив зад медицинските общежития вече има изцяло нов облик.

С много труд и без никакъв допълнителен бюджет, мястото беше изцяло преобразено и вече посреща жителите на квартала чисто и приветливо.

Облагородяването стартира по специална инициатива на районния кмет, като целта е тук по-големите деца и младежи да имат сигурно и модерно място за спорт и игри.

© Facebook

Какво е свършено до момента

Служители на ОП "Градини и паркове“ и ОП "Чистота“ изчистиха плочките, окосиха тревата, оформиха короните на дърветата и премахнаха избуялата храстовидна растителност.

Нови места за отдих: Поставени са четири чисто нови пейки за удобство на минувачите и родителите.

Подарък за феновете на спорта: Монтирани са две тенис маси, които бяха осигурени лично от кмета на Пловдив Костадин Димитров.

Какво предстои в следващите дни

Промяната на междублоковото пространство не спира дотук. За да стане мястото още по-функционално и безопасно трябва още:

По-добро осветление: Изцяло подменяне на старите осветителни тела.

Сигурност за играещите: Възстановяване на предпазната мрежа на спортното игрище.

Финални щрихи: Монтиране на две футболни врати и поставяне на удобна велостойка.