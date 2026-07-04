В ход е изпълнението на последния етап от цялостната реконструкция на Рогошко шосе в територията на Община Пловдив, съобщиха за Plovdiv24.bg от общинската администрация.
Кметът Костадин Димитров проследи на място напредъка по строителните дейности, които включват полагане на водопровод и канализация. По време на изпълнението на проекта ще бъде укрепена пътната основа и ще бъде положена нова асфалтова настилка.
Паралелно се извършва и пълна подмяна на уличното осветление – старите стълбове и натриеви лампи се заменят с енергийно ефективни LED тела, изграждат се нови шахти и дъждоприемни съоръжения, кабелни трасета и пренареждане на електрозахранващата мрежа, където това е необходимо.
Заради облекчения летен трафик, дейностите се извършват с временна организация без спиране на движението.
Първите два етапа от реконструкцията, които вече са завършени, обхващат участъка от границата с община "Марица“ до района на Траурен парк "Север“, включително укрепването на моста над река Пясъчник.