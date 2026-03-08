Костадин Димитров, след като провери на място как върви ремонтът на Рогошко шосе, научи Plovdiv24.bg.
От фирмата-изпълнител ми обещаха във вторник да запълнят дупките в неремонтираната все още част на пътя и след това да продължат реконструкцията до кръговото с бул. "Северен".
Припомняме, че вчера шофьори предупредиха, че участъкът от Скутаре към Пловдив е затворен за движение и връщат всички коли.
