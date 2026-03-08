Сподели close
"Рогошко шосе" - толкова много е говорено за него като за проблемна входно-изходна артерия на Пловдив. В събота и неделя работим, за да можем да поставим последния слой асфалт от входа на Пловдив до моста. През целия период на реконструкцията моите желания бяха да се започне от урбанизираната част. За съжаление, нормативно не е било възможно. Това споделя кметът на Пловдив Костадин Димитров, след като провери на място как върви ремонтът на Рогошко шосе, научи Plovdiv24.bg.  

От фирмата-изпълнител ми обещаха във вторник да запълнят дупките в неремонтираната все още част на пътя и след това да продължат реконструкцията до кръговото с бул. "Северен".

Припомняме, че вчера шофьори предупредиха, че участъкът от Скутаре към Пловдив е затворен за движение и връщат всички коли.