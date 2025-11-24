ЗАРЕЖДАНЕ...
|Инспектират ремонта на "Рогошко шосе"
Ремонтът на стойност 11 милиона лева започна в последния ден на юли, а срокът за изпълнение на целия проект е 160 дни.
Работата е на два етапа - от границата с Община "Марица“ до кръстовището с Рогошките гробища и до кръговото кръстовище на "Рогошко шосе" с бул. "Северен".
Целият участък е от 4,5 километра и трябва да приключи до края на годината. Изгражда се нова пътна основа, ремонтират се тротоари, подменят се подземната инфраструктура и уличното осветление.
