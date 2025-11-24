ИЗПРАТИ НОВИНА
Инспектират ремонта на "Рогошко шосе"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:46
©
Кметът на Пловдив Костадин Димитров ще направи инспекция на реконструкцията на "Рогошко" шосе днес. 

Ремонтът на стойност 11 милиона лева започна в последния ден на юли, а срокът за изпълнение на целия проект е 160 дни.  

Работата е на два етапа -  от  границата с Община "Марица“ до кръстовището с Рогошките гробища и до кръговото кръстовище на "Рогошко шосе" с бул. "Северен".

Целият участък е от 4,5 километра и трябва да приключи до края на годината. Изгражда се  нова пътна основа, ремонтират се тротоари, подменят се подземната инфраструктура и уличното осветление.


направили са го по-тесен отколкото беше преди
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

