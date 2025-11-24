ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът доволен от ремонта на "Рогошко шосе"
Строителите от фирма "Исса 2000", която извършва ремонта, са стигнали метър и 20 см дълбочина, като само основата на пътя е 40 сантиметра, обясни кметът.
Реконструкцията обхваща носещата част на пътното платно, изграждане на зона А, полагане на НТК 45 см и 28 см асфалтова настилка, уточни Паун Иванов от фирмата.
Подменени са водопроводът и канализацията, изградена е нова канална мрежа, за да не се копае повече. Направено е ново улично осветление. На колите е било разрешено преминаването от 18 ч. вечерта до 8 ч. на следващия ден. Тази нощ някой е ударил един от новите стълбове за осветление. "Ние правим, но има хора, които рушат" - коментира Иванов.
Отсечката е дълга около 4 км и 300 метра - в участъка от кръговото кръстовище на бул. "Северен" до границата с община "Марица. Проектът включва и основно реновиране на моста на река Пясъчник. Строителните дейности до мостовото съоръжение ще бъдат завършени до края на годината и ще бъде пуснато движението.
Когато приключи работата в ремонтирания участък, строителите ще се прехвърлят в другото платно и ще започнат работа в урбанизираната част на "Рогошко шосе" от разклона за траурен парк "Северен" до моста на "Адата". Кметът съобщи, че тогава движението няма да се спира, а ще се работи на етапи.
За ремонта на останалата част от пътя към момента няма да се съобщава линеен график. "Фирмата работи с добри темпове, ще изпълни на 100% обещаното. Догодина ще видим как върви комуникацията с фирмата и с МРРБ и ще положим усилия да завършим целия обект" - каза Димитров.
