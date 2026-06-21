Кметът на Община Пловдив Костадин Димитров проведе знакова среща с посланиците на престижната международна инициатива за мир "Марко Поло Драйв", съобщават от Общината за Plovdiv24.bg. В Пловдив пристигнаха световноизвестният икономист проф. Джефри Сакс и китайският предприемач и инвеститор Патрик Джун – инициатор на проекта и представител на новото поколение бизнес лидери, работещи за по-тясно сътрудничество между Европа и Азия. Международната делегация бе придружена от президента на Република България (2012-2016 г.) Росен Плевнелиев.

Мост между Европа и Азия за устойчиво развитие

Инициативата "Марко Поло Драйв" има за цел да насърчава мира, културния обмен и устойчивото развитие чрез изграждане на по-силни икономически и социални връзки между двата континента. Посещението на делегацията в Пловдив е огромно признание за града като културен и икономически център с ключово стратегическо значение.

Пловдив е град, изпълнен с култура, традиции и археология. Много символично е, че той е спирка във вашето пътуване. Тук в дух на приятелство, разбирателство и уважение съжителстват различни общности, националности и религии, подчерта кметът Костадин Димитров.

На срещата присъстваха още заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, художественият ръководител на ансамбъл "Тракия" проф. Даниела Дженева, както и Мартин Панчев от Тракия икономическа зона.

От своя страна Джефри Сакс, професор в Колумбийския университет и дългогодишен съветник на ООН по въпросите на устойчивото развитие, определи проекта като мост между Изтока и Запада и припомни значението на пътешествието на Марко Поло като символ на културния обмен и взаимното опознаване между народите. Той подчерта значението на партньорството между държавите, местните власти и бизнеса за изграждането на по-мирен и устойчив свят.

Президентът Росен Плевнелиев акцентира върху необходимостта от повече свързаност, инвестиции в образованието, технологии и иновации като основа за дългосрочен икономически растеж.

Площадите и улиците на Пловдив носят мъдростта на поколенията и ние се надяваме тази мъдрост да бъде продължена от следващите генерации и от политиците, посочи Плевнелиев.

Посещението е част от маршрута на инициативата, която следва символично историческия Път на коприната. В рамките на проекта участниците изминават с електрически автомобили близо 15 000 километра – от Рим до Големия залив на Китай, преминавайки през 12 държави. Целта е насърчаване на глобалния мир, културния обмен, устойчивото развитие и сътрудничеството между Европа и Азия.