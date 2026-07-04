10 години затвор окончателно получи Стойчо Асенов от село Болярци край Садово за убийството на Георги Асенов след масово меле между два рода. Окончателната присъда е постановена от Върховния касационен съд и не подлежи на обжалване.

Кървавият инцидент в Болярци стана на 19 юни 2023 г. след тежък конфликт за родителските права над двете деца на Стойчо Асенов и бившата му партньорка Ана.

Двамата заживели заедно, когато той бил на 16 години, а тя – на 13. От връзката им се родили две момичета – Теодора и Ангелина. По-късно Ана напуснала Стойчо и заживяла с Иван Асенов от същото село.

Стойчо Асенов е признат за виновен в това, че на 19.06.2023 г. в с. Болярци, общ. Садово, обл. Пловдив, умишлено е умъртвил Георги Асенов и е направил опит умишлено да умъртви Р. С., като опитът за последния е останал недовършен по независещи от волята му причини, като деянието е извършено с особена жестокост.