7221 души са кандидатствали за обучение в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ за предстоящата учебна година, информираха за Plovdiv24.bg от академичното ръководство на висшето училище. Броят на желаещите, който не включва подалите документи във филиала на ПУ в Смолян, е по-голям в сравнение с лятото на 2025 г.

Увеличава се броят на кандидатствалите по интернет, който е приблизително равен на тези, които са се записали на място, и тези, които са подали документи в специални бюра в други градове (около 700 души). Очаква се в края на кампанията Университетът да приеме над 4200 от кандидатите.

Сред тях най-възрастният е 62-годишен мъж, пожелал да изучава компютърно и индустриално инженерство в базата на Физико-технологичния факултет в Смолян, а най-младият е девойка, родена в самото начало на 2009-а година, за която приоритет са специалности от Филологическия факултет – "Лингвистика с бизнес администрация“ и "Лингвистика с маркетинг“, както и английски с още един чужд език.

Като първо желание най-много хора са посочили специалността "Право“ – 656. Следват задочното обучение по Предучилищна и начална училищна педагогика и по Психология, но в редовна форма. Отново ПУП и НУП са на петото място, вече в редовна форма, а след тях са специалностите "Национална сигурност“ и "Бизнес мениджмънт“ (редовно обучение). Националната сигурност и психологията попадат в челната десетка на първите желания и в задочната си форма заедно с редовното обучение по Маркетинг и Английска филология.

По-различно би било записването, ако се анализират най-често посочваните специалности, попаднали сред разнообразните желания на кандидатите. 1444 са тези, които са включили правото. Почти 1400 са споменали "Бизнес мениджмънт“, близо 1300 – "Маркетинг“, следват "Национална сигурност“, "Икономика и бизнес“, "Психология“, "Предучилищна и начална училищна педагогика“, "Финанси“.

Тази година 2620 са кандидат-студентите от Пловдив и областта, 760 – от Пазарджик, почти 600 – от Хасково, значителен брой са кандидатите от Кърджали, Смолян и Бургас. За Пловдивския университет са подали документи общо 264 души от София и областта.

Припомняме, че първото класиране ще бъде обявено на 7 юли, а записването ще е между 8 и 10 юли.