Фасадата на още една знакова сграда в центъра на Пловдив се обновява. Става дума за къща на ул. "Ген. Гурко" 19, в която се намира популярният ресторант "Опера" в непосредствена близост до античния Одеон, информира Plovdiv24.bg.

Външният вид на построената в началото на ХХ век къща беше доста занемарен и мазилката се люпеше на парцали. Сега фасадата е старателно закрита с платно, зад което е издигнато строително скеле и което скрива от любопитни погледи случващото се на обекта. На покривалото са изрисувани прозорци и балкони в естествен размер, което създава впечатление у минувачите, че е реална ситуация, а не илюзия.

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Зеблото е идентично на това, което беше опънато около бившата подстанция на тролеите на ъгъла на улиците "Ген. Гурко" и "Отец Паисий" докато се преобразяваше в жилищна постройка. Днес на фасадата на тази сграда е монтирана дискретна табела с надпис "Къща Гурко". Именно външните прилики провокираха конспиративни теории, че вероятно къщата на "Ген. Гурко" 19 е придобита от същия собственик. Липсата на информационна табела за извършваните строителни дейности също подклажда спекулациите.

ГАЛЕРИЯ: Реставрират фасадата на още една знакова къща в центъра на Пловдив ‹ ›

Къщата на ул. "Ген. Гурко" 19 е собственост на Държавна опера - Пловдив. Предприета е реставрация на фасадата, тъй като е в непосредствена близост до античния Одеон на Пловдив, който е едно от притегателните места както за пловдивчани, така и туристите, каза за медията ни кметът на район "Централен" Георги Стаменов.