|Монтираха дълго чакана бариера в центъра на Пловдив
Бариерата, която ще ограничава преминаването на автомобили и ще изцяло в полза на пешеходците, вече е монтирана и действа на принципа като на тази на улица "Отец Паисий“, която е в близост до кръстовището на ул. "Патриарх Евтимий."
Зоната е редуцирана за преминаване на автомобили. Контролираният достъп ще се осъществява за живущите в района, за зареждане на търговските обекти, както и за нуждите на Сватбения дом и Природонауния музей.
Важно е да се отбележи, че отсечката е забранена и за велосипедисти, а паркирането на улицата също няма да бъде позволено – включително за служителите на администрацията на район "Централен“.
Инициативата за превръщането на улица "Христо Г. Данов“ в пешеходна зона на участъка от ул. "Бетовен“ до бул. "Руски“ бе приета още през април 2024 г. на сесия на Общинския съвет.
С реализацията на проекта градът предприема нова стъпка към намаляване на автомобилния трафик и облагородяване на централната градска част.
