В продължение на няколко дни екипи на ОП "Чистота“ подменят близо 100 кошчета за смет на Главната в Пловдив, предаде репортер на, което ще позволи по-ефективно събиране на отпадъците и ще намали риска от препълване в часовете с интензивен пешеходен поток., те се отличават и със съвременен дизайн, съобразен с визията на модерен европейски град. В края на миналата година кошчета от същия тип бяха поставени в квартал "Капана“.Старите съдове ще бъдат разположени на ключови локации в различни райони на Пловдив, където има установена необходимост от допълнителни кошчета за смет.