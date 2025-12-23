ИЗПРАТИ НОВИНА
Облагородяват цялото пространство от Главната до Сточна гара
Автор: Диана Бикова 08:04
Двете обществени поръчки за възлагане на текущите ремонти в шестте района в Пловдив са приключени. Процедурите са на обща стойност 6 милиона лева за няколко години напред, съобщи пред журналисти кметът Костадин Димитров, предава Plovdiv24.bg.

Ремонтите вече са стартирали в район "Южен". От 5 януари започва пълното обновяване пред Пловдивския университет и Техническия университет, като идеята е да се облагороди цялото пространство от главната улица до Сточна гара. 

В "Лаута" ще се започне изграждане на алея, напречна на главната алея, с оглед на това да се разшири пространството със зона за спорт, отдих и разходка.

В началото на следващата година започва да се прави и велоалеята, която свързва двата кръга на велоалеите в "Тракия“.

Стартиран е ремонтът на алеите на Младежкия хълм близо до детската железница. 

Напролет пък ще има залесителна акция, като ще се засадят 1000 дръвчета, най-вероятно на Младежкия хълм и Бунарджика.



