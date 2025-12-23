ЗАРЕЖДАНЕ...
|Облагородяват цялото пространство от Главната до Сточна гара
Ремонтите вече са стартирали в район "Южен". От 5 януари започва пълното обновяване пред Пловдивския университет и Техническия университет, като идеята е да се облагороди цялото пространство от главната улица до Сточна гара.
В "Лаута" ще се започне изграждане на алея, напречна на главната алея, с оглед на това да се разшири пространството със зона за спорт, отдих и разходка.
В началото на следващата година започва да се прави и велоалеята, която свързва двата кръга на велоалеите в "Тракия“.
Стартиран е ремонтът на алеите на Младежкия хълм близо до детската железница.
Напролет пък ще има залесителна акция, като ще се засадят 1000 дръвчета, най-вероятно на Младежкия хълм и Бунарджика.
