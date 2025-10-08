ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бизнесмен, системен нарушител, огради улица в сърцето на Пловдив
Вчера около 16.00 часа служители на ПОИ се разходили из квартала и с изненада установили, че наргиле бар After Sunset е поставил плексигласови прегради с височина 160 см.
Огражданията са в разрез със чл.11,ал.9 от Наредба за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна,търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.
В нея изрично е посочено, че височината може да бъде до 70 см.
Веднага след констатиране на нарушението служителите се свързали по телефона с управителя на обекта. Той бил поканен да дойде на място и да бъде информиран за нарушението. От своя страна мъжът заявил, че до 9 октомври е извън Пловдив.
Служителите на ПОИ преместили преградните пана до сградата на заведението, за да не бъдат те проблем за преминаващите граждани. Проверката ще продължи с вземане на административно отношение.
Припомняме, че конкретното заведение повече от 6 месеца грубо нарушаваше разпоредбите на община Пловдив по отношение на визията на слънцезащитните си съоръжения и най-накрая смени чадърите си.
Проверките в творческия квартал започнаха след публикация на Plovdiv24.bg от края на март тази година.
