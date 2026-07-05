Инцидент, предизвикан от частен строител, остави без вода, ток и комуникации стотици жители на пловдивския район "Южен". За тежката авария на ул. "Димитър Талев" (в района на магазин "Билла"), включително на мегакомплексите "Оазис" 4 и 6 в съботния ден, Plovdiv24.bg вече информира. При изкопни работи за нова сграда фирмата подизпълнител буквално е парализирала района. Скъсана е централната водопроводна тръба, прекъснати са токови кабели, както и подземните комуникационни връзки. В резултат на това улицата се е превърнала в "басейн", а тротоарът пред обекта е напълно разрушен.

За 18-и път: Един и същ водопровод е компрометиран!

Жители на квартала подчертават, че това не е инцидент, а системна небрежност. Според техните изчисления, точно този водопровод се прекъсва за реален 18-и път през последните две години от същата строителна компания.

В събота вода няма и няма да има до един Господ знае кога... А след това в чешмите ще текат жаби 5 дни, докато вън е близо 40 градуса! Всичко ще се вмирише заради такива тотални безотговорници, пишат потърпевши граждани.

Гражданите искат милионни глоби и намеса на МВР

Пловдивчани настояват за незабавни и безпрецедентни санкции, а не за символични актове от по 1000 лева, които строителите плащат с лекота. Настоява се МВР да издири багериста на фирмата, който според очевидци е заключил машината и е напуснал местопроизшествието веднага след аварията.

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Жителите на "Южен" призовават за пълно отнемане на лицензите и разрешителните за строеж на фирмата без право на обжалване.

Призив за незабавен отчет на място

В социалните мрежи се отправят масови призиви към кмета на Пловдив и районното кметство незабавно да се явят на мястото на аварията заедно с ръководството на строителната фирма, за да дадат отчет пред хората как и кога ще бъдат отстранени щетите. Към момента гражданите се оплакват, че администрацията блокира критичните коментари в официалните си канали, вместо да реши проблема.