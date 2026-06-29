Пътувал ли е пловдивският депутат Владимир Николов по съществуващото трасе на така нареченото "Околовръстно шосе" на Пловдив - между двете кръгови кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосета? Този въпрос си задават мнозина, след изказването на волейболиста и водач на пловдивската листа на "Прогресивна България" на среща с бизнеса, посветена на Околовръстното. Двуметровият исполин, защитавал успешно името на България пред света, предложи напълно неприложим в местните условия вариант от Кресненското дефиле, а именно - поставяне на разделителни колчета между двете ленти.

Конусите ще пречат на хората с тежък крак да натискат педала до дупка и да изпреварват, защото инцидентите стават именно при изпреварване по натовареното шосе. Мярката е сработила в Кресна и откакто има разделители, не е станала нито една катастрофа, няма нито една човешка жертва, посочи Николов.

Може и да е прав, но пловдивското Околовръстно само носи такова име. Още миналата година беше направено измерване на ширината на пътя. Тогава се оказа, че лентите за движение са по 2,40 метра, при минимум от 3,50 м. Банкетът е много по-малко от нормативното изискване за 1 метър, а мантинелите са прекалено близо до асфалта.

Много по-реалистично звучи вариантът с махането на мантинелите, поставяне на камери, ограничаване на скоростта до 50 км/ч и забрана за изпреварването. Най-вероятно Николов не знае, че има доклад от Агенция "Пътна безопасност", който препоръчва демонтиране на ограничителните съоръжения в участъци, където е възможно това, и изграждане на уширения за аварийно спиране.

Депутатът съобщи, че по трасето има 54 незаконни обекта и 168 незаконни подходи към Околовръстното шосе. Той заяви, че не е сигурен дали протестиращите протестират срещу наличието на мантинелите, защото са опасни, или, защото не могат да ползват тези незаконни подходи.

Всъщност Владо Николов призна, че проблемът ще изчезне, когато реално бъде изградено истинско Околовръстно шосе с по две ленти в посока плюс локално платно от всяка страна.

Какво се случва с останалите части от Околовръстното шосе

По думите на Владимир Николов, пари за Околовръстното шосе на Пловдив има точно толкова, колкото се опитват да бъдат откраднати от едни мантинели. 40% от въпросната сделка за 400 милиона лева /200 милиона евро, за мантинели отивали за реклама, адвокатски хонорари и т.н. За Пловдив - това е около десетина милиона евро на километър, а ако има мостове - още повече, изчислява депутатът.

Препроектирането на Югоизточния обход ще се случи в най-кратки срокове - това са уверили депутата новите собственици на фирма "Пътпроект 2000", въпреки че предишният собственик е получил и усвоил средствата. В актуализирания вариант ще има кръгово с надлез над него.

Волейболистът се опита да обясни до каква фаза е стигнал и Северозападният обход - от п.в. Царацово до Пазарджишко шосе. Оказва се, че е много лошо да ползваш готови текстове, изготвени от експерти, когато не разбираш материята. Та за Северозападният обход - там Николов тотално се оплете, вместо да посочи отделните части от точка до точка, изчете означенията с номера на пътищата. Терминът "Обособена позиция" вероятно нищо не му е говорил, защото използва "Особена позиция". Похвално е, че прилежно си беше подготвил бележки за последователността при реализиране на такива големи проекти, ама е по-добре тези неща да се обясняват от някой експерт. Като шефа на ОПУ - Пловдив, който дума не обели на въпросната среща.