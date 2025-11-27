© виж галерията Жестоката катастрофа на Околовръстното шосе на Пловдив, при която на място загинаха трима души от едно семейство, а дете се бори за живота си, провокира нови граждански протести. Поискана бе и оставката на инж. Атанас Ташков - заместник-областен управител и председател на Областната комисия по транспорт. Ето какво каза Асен Костов - председател на сдружение "Спаси Пловдив":



Когато се занимаваш години наред с обществени каузи, научаваш номерата на управляващите. Първо ти повтарят клишета като "Нищо не разбирате“ или "Всичко е законно“. И когато това го каже кмет, архитект или областен, хората си казват: "Може и да е вярно…“



Но когато си въвлечен в тези битки години наред — виждаш истината. И тя не е красива.



Днес се обръщам конкретно към зам.-областния управител Атанас Ташков — човек, чието име пловдивчани помнят покрай застрояването около парк Лаута и чиято съпруга направи странно бърз "скок“ от чистачка в партиен офис до зам.-председател на общински съвет. Прекалено много "случайности“, за да са случайни.



Г-н Ташков, неуважаеми — защо не дойдохте при хората?



Защо не застанахте лице в лице с гражданите, за да обясните как "всичко е законно“ по темата за околовръстното?



Твърдя ясно и категорично:



Околовръстният път е незаконно изпълнен, опасен и съмнявам се изобщо да има Акт 16.



И да, лично измерих лентата на околовръстното — ширината НЕ покрива минималната нормативна стойност от 3,50 м.



Това е факт, не мнение.



Според нормативите:



• лентите трябва да са минимум 3.50 м,



• трябва да има минимум 1 м банкет,



• а на опасни участъци — задължително осветление.



Нищо от това го няма там, където стана трагедията.



Вместо това — мантинели, поставени така, че да убиват, а не да пазят.



Призовавам ви публично да покажете Акт 16 на действащото околовръстно!



Ако всичко е законно — докажете го.



Спешно премахнете опасните мантинели като за начало!



Не утре. Не след комисия. Не след студена проверка.



СЕГА.



Всеки ден забавяне може да струва човешки живот. За сравнение: пътят Пловдив–Асеновград, с по три ленти и локали, струва 25 милиона.



А на нашето околовръстно — за същата цена получихме… една лента и смъртоносни мантинели. Миризмата на корупция я усещаме всички ние — хората, които минаваме оттам всеки ден.



Г-н Ташков, как не ви е срам да излизате в медиите и да говорите заблуди? Как не ви е срам да успокоявате обществото, когато истината е точно обратната? Колко хора още трябва да загинат?!



Днес казвам ясно: Подайте си оставката. Защото ние живеем тук. Защото ние караме по този път. И защото ние няма да мълчим повече.