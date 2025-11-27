ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Когато се занимаваш години наред с обществени каузи, научаваш номерата на управляващите. Първо ти повтарят клишета като "Нищо не разбирате“ или "Всичко е законно“. И когато това го каже кмет, архитект или областен, хората си казват: "Може и да е вярно…“
Но когато си въвлечен в тези битки години наред — виждаш истината. И тя не е красива.
Днес се обръщам конкретно към зам.-областния управител Атанас Ташков — човек, чието име пловдивчани помнят покрай застрояването около парк Лаута и чиято съпруга направи странно бърз "скок“ от чистачка в партиен офис до зам.-председател на общински съвет. Прекалено много "случайности“, за да са случайни.
Г-н Ташков, неуважаеми — защо не дойдохте при хората?
Защо не застанахте лице в лице с гражданите, за да обясните как "всичко е законно“ по темата за околовръстното?
Твърдя ясно и категорично:
Околовръстният път е незаконно изпълнен, опасен и съмнявам се изобщо да има Акт 16.
И да, лично измерих лентата на околовръстното — ширината НЕ покрива минималната нормативна стойност от 3,50 м.
Това е факт, не мнение.
Според нормативите:
• лентите трябва да са минимум 3.50 м,
• трябва да има минимум 1 м банкет,
• а на опасни участъци — задължително осветление.
Нищо от това го няма там, където стана трагедията.
Вместо това — мантинели, поставени така, че да убиват, а не да пазят.
Призовавам ви публично да покажете Акт 16 на действащото околовръстно!
Ако всичко е законно — докажете го.
Спешно премахнете опасните мантинели като за начало!
Не утре. Не след комисия. Не след студена проверка.
СЕГА.
Всеки ден забавяне може да струва човешки живот. За сравнение: пътят Пловдив–Асеновград, с по три ленти и локали, струва 25 милиона.
А на нашето околовръстно — за същата цена получихме… една лента и смъртоносни мантинели. Миризмата на корупция я усещаме всички ние — хората, които минаваме оттам всеки ден.
Г-н Ташков, как не ви е срам да излизате в медиите и да говорите заблуди? Как не ви е срам да успокоявате обществото, когато истината е точно обратната? Колко хора още трябва да загинат?!
Днес казвам ясно: Подайте си оставката. Защото ние живеем тук. Защото ние караме по този път. И защото ние няма да мълчим повече.
Коментари (5)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 1 ч. и 9 мин.
+1
преди 2 ч. и 44 мин.
0
преди 4 ч. и 27 мин.
+2
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Samsung отпразнува откриването на новия си обект в Plovdiv Plaza
14:19 / 27.11.2025
Водеща фирма за матраци измамена жестоко, МВР Пловдив с подробнос...
13:26 / 27.11.2025
На това място в Пловдив повече никога няма да има опашка
14:47 / 27.11.2025
Задържаха 38-годишен пловдивчанин при акция на полицията
12:23 / 27.11.2025
В рамките на град Пловдив вече има "магистрала", откриват я след ...
14:04 / 27.11.2025
Коледният камион на Кока-Кола тръгва на мащабно турне от Пловдив
12:01 / 27.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенсионер: Не искам коледни надбавки
20:05 / 25.11.2025
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Семейство от трима души загина на Околовръстното на Пловдив!
08:05 / 25.11.2025
Пловдив изпревари София, но е изправен пред огромен проблем
13:36 / 25.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS