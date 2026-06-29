Клиниката по нервни болести в УМБАЛ "Свети Георги“ организира безплатни профилактични прегледи за пациенти със съмнение за леки когнитивни нарушения и ранна болест на Алцхаймер в рамките на кампанията "Здраве за всички“. Специализираните консултации ще се провеждат всеки делничен ден от 11:00 до 13:00 часа през месеците юли и август в град Пловдив, съобщиха за Plovdiv24.bg от лечебното заведение.

Кампанията е отворена за хора над 55-годишна възраст, които проявяват признаци на леко когнитивно нарушение. Това включва промени в паметта, вниманието или мисленето, забелязани от самите тях или от техните близки. Подходящи за диагностика са лица, които забравят скорошни разговори, уговорки или къде оставят предмети, но се ориентират след подсказване. Симптомите могат да включват още повтаряне на въпроси, нужда от напомняне, затруднения в планирането, организирането, смятането или намирането на думи. Важно условие е тези пациенти да са запазили своята самостоятелност – да се хранят, обличат, да поддържат лична хигиена и да приемат лекарствата си сами или с леко подсещане.

Лекарите очакват и пациенти над 60-годишна възраст с вече поставена диагноза "болест на Алцхаймер“ или със сериозно съмнение за нея. При тях се наблюдава постепенно влошаване на паметта, забравяне на скорошни събития и инструкции, дезориентация за дата, час и място, както и трудности при управление на финансите и ежедневните дейности. За да бъдат прегледани, те трябва да могат да съдействат за изследването и да не са в напреднал стадий на заболяването.

От безплатните консултации се изключват пациенти, при които се наблюдава невъзможност за общуване, тежка дезориентация, възбуда или пълна зависимост от чужди грижи. Прегледите не са предназначени и за хора с тежки психични разстройства или с когнитивен спад, който се дължи на друго, различно неврологично заболяване.

Прегледите ще се извършват в Клиниката по нервни болести, намираща се на адрес: гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе“ № 66, ет. 5, източно крило. Консултациите ще се провеждат през целия юли и август, всеки делничен ден от 11:00 до 13:00 часа. Желаещите трябва да се запишат предварително на телефонни номера 0888 900 842 или 0888 900 832, като обаждания се приемат в работни дни от 08:00 до 16:00 часа.