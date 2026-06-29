Поредна важна среща по инициатива на граждански сдружения, представители на бизнеса и местната власт се проведе днес в Пловдив, за да се обсъди критичният проблем с ограничителните мантинели и забавеното разширение на Околовръстното шосе. Гражданските организации настояват за незабавно премахване на страничните съоръжения и за цялостна модернизация на трасето, тъй като липсата на реално развитие застрашава сигурността и блокира трафика, информира репортер на Plovdiv24.bg. В срещата се включиха сдруженията "Спаси Пловдив“, "Моето село Марково“ и "Коматевци за Коматево“, представители на "Бизнесът за Пловдив“, народни представители от Пловдив и областта, кметовете на общините "Родопи“ и "Марица“, кметът на Пловдив Костадин Димитров и областният управител Георги Янев.

Трагедията, която създаде "Улеят на смъртта“

Припомняме, че напрежението около пътния участък ескалира в края на миналата година, когато при тежък сблъсък край разклона за село Марково камион помете лек автомобил и на място загина семейство – мъж, жена и едното им дете, а второто дете оцеля по чудо. Заради пълната липса на безопасно място за отбиване при извънредна ситуация, местните жители нарекоха отсечката "Улеят на смъртта“ и посочиха страничните мантинели като основен фактор за трагедията. Последвалите тогава протести и блокиране на движението завършиха с обещания от институциите за бързи мерки, които обаче остават неизпълнени. Тежките произшествия в района са започнали още през 2021 г., непосредствено след приключването на тогавашния ремонт на този участък от пътя.

Бизнесът алармира за тежки загуби, а депутатите спорят за закони и проекти

Околовръстното шосе на Пловдив трябва незабавно да стане приоритет и обект с национално значение, като отсечките при Марково, Първенец и Пазарджишко шосе са най-опасни и изискват изграждането на три-четири кръстовища на две нива, заяви Илиян Филипов от сдружение "Бизнесът за Пловдив“ . По думите му градът се е превърнал в застрашителна тапа, индустрията издъхва и бизнесът търпи огромни загуби, тъй като неща, които трябва да се свършат за 15 минути, в момента отнемат по 2 часа.

Народният представител от ГЕРБ Красимир Терзиев се обърна към управляващото мнозинство от 131 депутати с искане за разработването на специален закон, който да обхване всички приоритетни обекти от национално значение, тъй като пловдивчани и икономиката страдат от липсата на цялостно изграждане на шосето. От своя страна Ангел Георгиев от "Възраждане“ категорично заяви, че до края на настоящия мандат Околовръстното няма да се реализира, Югоизточният обход няма да стартира и е необходим сериозен натиск върху министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Депутатът от "Продължаваме промяната" Асен Василев контрира, че финансирането е било осигурявано и дори индексирано два пъти, но проектирането е направено лошо, а отчуждителните процедури са забавени. Той посочи "Голямоконарско шосе“ като обратен пример за добре реализиран проект, което предизвика реплика от кмета, който заяви, че там има още какво да се работи. Василев обясни, че Министерството на финансите изисква готов проект и реализирани отчуждавания, за да предостави средства, но от АПИ винаги са му отговаряли, че проект липсва, поради което трябва да се изясни реалният статут на документацията и кои части могат да стартират веднага.

Кметът Костадин Димитров разкри серия от технически и юридически пречки

Когато Пловдив е кауза, инфраструктурните проекти могат да станат факт, подчерта в изказването си кметът Костадин Димитров, като поясни, че вече две години и половина местната власт инициира срещи за изработването на ясен линеен график за Околовръстното шосе. В участъка от "Скобелева майка“ до Асеновградско шосе общината е имала готов проект и одобрена фирма изпълнител в лицето на "Трейс“, но при започването на частта от Ягодово са изникнали тежки текущи проблеми. Основното застъпване между ЖП линията и пътя затруднява комуникацията между АПИ и НКЖИ, като все още се уточнява как ще преминава локалният път към развиващия се бизнес в община "Родопи“. Първоначалният пусков срок за строителството е бил месец май, но на трасето има и газопровод, явяващ се отклонение за завода "Симид“, чието пресичане тепърва изисква препроектиране.

Фирмата изпълнител се е активирала от страната на Асеновградско шосе и откъм Ягодово, но по трасето се наблюдава незаконно строителство и недостатъчно уплътнение, което е принудило общината да задейства процедура пред АПИ и МРРБ за препроектиране и издаване на нова заповед. Допълнително забавяне в компетенциите на НКЖИ предизвикват един проблемен трафопост и шумозащитна стена, предпазваща жилищните сгради. Налице е и проблем с археологически проучвания в определен участък, за което предстоят спешни разговори с Регионалния археологически музей (РАМ). Пловдивският кмет допълни, че проектът има още три етапа – от автомагистрала "Тракия“ до зоната малко преди магазина "Джъмбо“, като целта е била през януари да се изготви проект и да се възложи процедура по ЗОП за избор на изпълнител, но след последните ръководни рокади в АПИ строителството е било изцяло спряно.

Над 50 незаконни обекта блокират работата на терен

По смисъла на ЗУТ Околовръстното шосе е национален обект, но е изключително важно то да придобие статут на стратегически такъв, обясни областният управител Георги Янев, припомняйки минали срещи в МРРБ при министър Иван Шишков заедно с депутата от "Прогресивна България" Владимир Николов. Той потвърди, че след рокадите в АПИ е имало забавяне, но на последното съвещание в петък е решено позициите да бъдат разгледани поотделно, за да не се бави целият процес. По думите му за отсечката от пътния възел Царацово до "Джъмбо“ има съгласуван проект, като новата фирма трябва да изпълни предписанията и до края на годината да се получи одобрение по ОВОС.

Владимир Николов предложи поставяне на конуси, камери и забрана на изпреварването на Околовръстното, тъй като според специалисти на АПИ проблемът е в рисковите шофьори, а не в мантинелите. Илиян Филипов го контрира, като каза, че Околовръстното на Пловдив не е Кресненското дефиле и това не е решение на проблема.

По останалите две позиции се работи стратегически поради масови жалби от собственици и наличието на над 50 незаконни обекта по трасето. Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) е запозната със случаите, но в момента не може да изпълни премахването им поради сериозна липса на финанси и капацитет от служители. В опит да се намери изход от кризата, за четвъртък е насрочена извънредна среща на областния управител Георги Янев с министър Шишков, а днес се провеждат разговори с ЕВН за преместването на проблемния трафопост.

Въпреки декларираното съгласие за административни промени, гражданските сдружения остават в пълна готовност за реакция. Представителите на организациите заявяват категорично, че ще продължат да следят изкъсо всеки ход на държавните и общинските структури и имат пълна готовност да предприемат нови протестни действия, ако обещанията не се реализират на терен.

Очаквайте подробности по срещата в последващи статии в Plovdiv24.bg.