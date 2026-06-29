ОП "Дезинфекционна станция“ започва мащабни регулярни обработки срещу вредители на територията на шестте административни района в Пловдив, които ще се проведат при благоприятни метеорологични условия в периода от днес 29 юни до 17 юли 2026 г. Специализираните екипи ще извършват растителнозащитни, дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности в нощните часове от 21:00 до 04:30 часа, информира Plovdiv24.bg. Данните сочат, че графикът е разпределен последователно, за да обхване всички градски части, паркове и зелени площи.

График за дезинсекция срещу комари

Специализираните нощни обработки ще засегнат декоративната и храстова растителност с цел ограничаване на възрастните форми на комари по следния план:

29 и 30 юни: Район "Централен“, гробищните паркове и парк "Отдих и култура“.

1 и 2 юли: Район "Северен“.

3 юли: Кварталите "Коматево“ и "Прослав“.

6 и 7 юли: Район "Южен“.

8, 9 и 10 юли: Район "Западен“.

13 юли: Бреговата зона на река Марица.

14 и 15 юли: Район "Тракия“.

16 и 17 юли: Район "Източен“.

Пръскане срещу кърлежи и растителна защита

Паралелно с мерките срещу комари, общинското предприятие ще проведе и дезакаризация на тревните площи срещу акари и кърлежи. На 1 и 2 юли ще бъдат обработени изцяло обособените площадки за свободно разхождане на домашни кучета. На 3 юли екипите ще се насочат към дейности по растителна защита, като ще бъде обработена декоративната дървесна растителност в града.

Условия за безопасност и контакти

Всички обработвания ще се извършват с препарати, които са официално разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването (МЗ) в съответните препоръчителни дози и концентрации. При влошаване на времето (дъжд или силен вятър), пръскането ще бъде отложено за следващия работен ден с подходящи метеорологични условия.

От ОП "Дезинфекционна станция“ отправят апел към гражданите, които отглеждат пчелни семейства в близост до зоните на пръскане, да ограничат полета на пчелите в посочения часови и времеви диапазон. За директна връзка с предприятието гражданите могат да използват телефони 032/99 03 18, 032/64 25 83 и 032/64 41 56, или да пишат на имейл адрес dstancia.plovdiv@abv.bg.