С тържествена света литургия, отслужена днес, Архимандрит Евтимий официално пое духовното ръководство на храм "Свето Преображение Господне“ в район "Тракия“.

Празничното богослужение събра множество миряни, гости и представители на местната общност. Сред присъстващите бяха кметът на район "Тракия“ Георги Гатев, представители на районната администрация, членове на Клуба на пенсионера, представители на Съюза на ветераните от войните на България, на Сдружението на хората с увреждания "Подкрепа“, както и граждани и гости на града.

В своето първо служение в храма Архимандрит Евтимий отправи послание за духовно единение, вяра и добротворство, като благодари за топлото посрещане и доверието на църковната общност.

Кметът на район "Тракия“ Георги Гатев поздрави Архимандрит Евтимий по повод поемането на духовното служение и му пожела крепко здраве, Божия благодат, мъдрост и сили да води с любов, смирение и всеотдайност вярващите по пътя на вярата и доброто.

Събитието премина в атмосфера на тържественост и духовна радост, а присъстващите отправиха своите благопожелания към новия духовен водач на храма с надежда за ползотворно и благословено служение в полза на вярващите и на цялата общност в район "Тракия“.