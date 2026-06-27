Служители от отдел "Криминална полиция" в Пловдив иззеха над 500 грама фентанил при специализирана операция на автомагистрала "Тракия" край разклона за село Трилистник. При акцията са арестувани водачът на превозното средство и неговият спътник, които са пътували в посока Българското Черноморие, съобщиха от пресцентъра на полицията, информира Plovdiv24.bg.

Специализираните действия са станали на 26 юни, когато криминалистите са спрели за проверка лек автомобил, движещ се по посока на Черноморието. В хода на извършеното претърсване в купето на колата е намерен пакет със съмнително съдържание. Назначената експертна справка е доказала категорично, че скритото вещество е фентанил, а точното му измерено общо тегло възлиза на 505,11 грама.

Непосредствено след откриването на забраненото вещество, полицията е пристъпила към задържане на шофьора и на пътуващия с него мъж. По случая вече е образувано досъдебно производство по чл. 354А, ал. 1 от Наказателния кодекс, който регламентира престъпленията, свързани с производство, преработка, придобиване или държане на наркотични вещества с цел разпространение. За предприетите полицейски действия и заловената дрога е уведомена по надлежния ред Окръжна прокуратура - Пловдив, под чието ръководство продължава работата по разследването.