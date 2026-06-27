Община Пловдив публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Правилника за устройството и дейността на ОП "Жилфонд“, с който се актуализира описът на предоставените за управление дълготрайни активи на обща стойност 170 721 751,68 лева или 87 288 645,58 евро.

Предложението е внесено от заместник-кмета по "Строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика“ Хакъ Сакъбов, информира Plovdiv24.bg. Всички заинтересовани лица разполагат със законов срок от 30 дни или до 9 юли, за да направят своите предложения и становища по проекта в деловодството на общината или на официалния имейл адрес.

Причини за наложителната промяна

Нормативната промяна се налага след постъпило писмо и предложение от директора на общинското предприятие "Жилфонд“ от 26 май 2026 година. В него е представен актуализиран опис на дълготрайните активи, в който са отразени всички изменения – покупка на нови активи, отписване на жилища и прилежащи земи, амортизации и извършена мащабна преоценка към 31 декември 2025 година.

Драстичен скок в стойността на имотите

Според представената официална справка, общото сумарно увеличение на балансовата стойност на активите възлиза на 71 651 395,17 лева. Тази сума се дължи основно на преоценката на съществуващото имущество, като най-сериозен ръст се отчита при сметка "Жилищни сгради, общежития и апартаменти“ – скок с 63 479 349,26 лева. Прилежащите към сградите земи поскъпват с 7 779 578,39 лева, административните сгради – с 18 183,68 лева, а почивните станции и другите земи и гори също бележат повишение. Закупена е и една нова машина на стойност 3798 лева.

Отписани дълготрайни активи и амортизации

В същото време общото намаление на балансовата стойност поради отписване на активи и начислени амортизации възлиза на 5 241 352,35 лева. От сметките на предприятието са отписани общо 65 броя жилищни сгради и апартаменти на стойност 3 150 474,20 лева, като начислената върху тях амортизация е в размер на 2 027 046,99 лева. Намаление се отчита още при прилежащите земи, компютърното оборудване, инфраструктурните обекти и почивните бази.

Очаквани резултати и цели

Основната цел на подготвения нормативен проект е счетоводните регистри да бъдат напълно приведени в съответствие с реалното имуществено състояние на ОП "Жилфонд“. След изтичането на 30-дневния срок за обществени консултации, всички постъпили предложения, ако има такива, ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината заедно с обосновка за неприетите становища, преди проектът да бъде гласуван от Общинския съвет.