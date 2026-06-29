Поредна среща на сдруженията "Спаси Пловдив", "Моето село Марково" и "Коматевци за Коматево", представители на "Бизнесът за Пловдив", кмета на село Марково Десислава Терзиева, кмета на Пловдив Костадин Димитров и областния управител Георги Янев ще обсъжда проблема с мантинелите на Околовръстното шосе, научи Plovdiv24.bg. Гражданските организации и "Бизнесът за Пловдив" настояват за махането на страничните ограничители и за разширение на пътя, но за момента няма развитие по темата.

В края на миналата година на Околовръстното на Пловдив при разклона за село Марково камион помете автомобил и загина младо семейство мъж, жена и малко дете, а второто дете по чудо оцеля. След кървавия инцидент хората нарекоха шосето "Улея на смъртта", защото при ситуация няма къде да се отбие автомобила. Местните хора смятат, че една от причините за този инцидент са мантинелите. Последваха протести и спиране на движението, с основно искане - да бъдат премахнати мантинелите. Институциите обещаха бързи действия, но до момента нищо не е направено.

Тежките инциденти започват да се случват още от 2021 г., когато е приключил ремонтът на този участък от пътя, припомни кметицата на с. Марково Десислава Терзиева. След срещи с Агенция "Пътна инфраструктура", експерти и представители на институциите вече има принципно съгласие част от мантинелите да бъдат премахнати, уточнява Терзиева пред БНТ. При последния й разговор с областния управител Георги Янев той споделил, че се очакват положителни новини.

От гражданските сдружения заявяват, че ще продължат да следят изкъсо действията на институциите и са готови да предприемат нови протести.