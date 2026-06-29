Успешно приключи мащабното енергийно обновяване на голямата жилищна сграда на ул. "Хвойна“ 1–19 в пловдивския район "Западен“, благодарение на което 100 семейства вече ще живеят в по-комфортни условия и ще плащат значително по-ниски сметки за отопление и електроенергия. Проектът е сред първите завършени в Община Пловдив по националната програма за многофамилни сгради.

Кметът на район "Западен“ Тони Стойчева официално представи резултатите от приключилите строително-монтажни дейности, информира Plovdiv24.bg. Обновяването преобрази изцяло визията на блока и подобри дългосрочно неговите експлоатационни характеристики.

Строителните мерки обхванаха конструкцията от избените помещения до самия покрив, като включваха полагане на топло- и хидроизолация, подмяна на старата дограма и изграждане на съвременна система за мълниезащита. В резултат на тези подобрения сградата повиши енергийния си клас от изключително ниския F до високопроизводителния клас B. Изчисленията показват, че очакваното спестяване на енергия за отопление, охлаждане, вентилация и битова гореща вода ще достигне 33,43%.

Общата стойност на изпълнените ремонтни дейности възлиза на 1 117 475 евро с ДДС. Възложител и бенефициент на мащабната инициатива е районната администрация, изпълнението бе поверено на ДЗЗД "Саниране Хвойна“, а строителният надзор се осъществи от "Пловдивинвест“ АД.

Кметът Тони Стойчева подчерта, че проектът е бил изключително сложен поради факта, че блокът е сред най-големите в програмата, а през годините по него са извършвани множество конструктивни намеси. Професионалната работа на изпълнителя обаче е позволила всички предизвикателства да бъдат преодолени успешно.

Инженер Николай Гълъбов от консорциума-изпълнител уточни, че по фасадата са положени над 4600 кв.м топлоизолация с дебелина 12 см, монтирана е над 1600 кв.м трикамерна дограма с троен стъклопакет, а покривната хидроизолация обхваща 1853 кв.м.

Всички останали дребни довършителни дейности по обекта ще приключат в рамките на следващите 20 дни. Очаква се и официална проверка от специална комисия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която ще направи инспекция на завършените обекти в град Пловдив.

Сградата, която е построена първоначално през 1963 г., вече напълно отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност, безопасност и устойчивост, носейки реални ползи за хората и допринасяйки за по-привлекателна градска среда.