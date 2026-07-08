Павлин Стоянов, който от десет години се занимава с безвъзмездно популяризиране на дестинациите между Златни пясъци и Дуранкулак в социалните мрежи, представи детайлен разчет за ежедневните разходи на четиричленно семейство без включена цена за нощувка.

На базата на личния си опит по време на лятна почивка в района на село Топола, той анализира възможностите за оптимизиране на бюджета чрез използване на местни продукти, услуги за доставка и посещение на безплатни плажни зони. Общата сума за издръжка на двама възрастни и две деца възлиза на около 60 евро на ден, което се равнява на средно 15 евро на човек.

Сутрешните разходи на семейството възлизат на 4 евро, като сумата покрива закупуването на фермерски яйца, плодове и зеленчуци от пазара в град Каварна. Предиобедните дейности са организирани на детския басейн в рамките на затворения комплекс и не са обвързани с допълнителни такси.

За обяд се използва услуга за доставка на храна от заведение в Каварна до комплекса в село Топола. Стойността на поръчката от обедното меню, която включва супи, салати, пици и сандвичи, е 30 евро за четирима души.

Следобедните часове са отделени за посещение на плажни ивици. Семейството използва лични принадлежности и чадъри, като се насочва към свободните зони на охраняемите плажове "Херос“ и "Адора“, или към неохраняемите обекти в залива Болата и пясъчната ивица между Шабла и Дуранкулак. Разходите за този период варират между 1 и 5 евро на ден и покриват единствено горивото за автомобила.

Вечерното меню се осигурява чрез пазаруване от търговската мрежа и пазара в Каварна на обща стойност 20 евро. Бюджетът разпределя средства за сладолед, диня, пъпеш, пресен сафрид и био сертифицирани миди от местната ферма, както и бутилка местно пенливо вино, закупено директно от производител за 5 евро. Денят приключва в общите части на комплекса, където разходите за напитки от местния магазин възлизат на 3 до 4 евро.

Крайната калкулация показва, че сумата от 60 евро на ден покрива пълното изхранване, логистиката и развлеченията на четиричленното семейство, като се разчита на местната инфраструктура и пазари извън големите курортни комплекси.

Ето и цялата на пбликация на Павлин Стоянов:

Колко ще ми струва днес 1 ден на морето (без цената за нощувка)

Ние сме 4-ти членно семейство. Мама, татко и 2 деца.

Лятната ни почивка е в комплекс в землището на село Топола.

Сутрин закусваме варени селски яйца, плодове и зеленчуци закупени от пазара на Каварна. Общо за 4-мата - 4 евро.

Отиваме на детския басейн да играем с другите деца. Цена - 0 евро.

Поръчваме за обяд вкусна, готова храна от обедното меню за 4 - мата с доставка до комплекса от Каварна (на 5 минути) за 30 евро ( виж снимката с менюто). Супи, салати, пици, сандвич с дърпано свинско (този сандвич е МНОГО добър)

Следобед отиваме на лесно достъпен див плаж с наше си чадърче и кърпи. А може и на свободната зона на охраняеми плажове - "Херос" и "Адора". Любими диви плажове са ни Болата и 22 километра пясъци между Шабла и Дуранкулак.

Цена на ден за плажуване - между 1 и 5 евро, единствено цената за газ на колата.

Навръщане сладолед за всички от "Лидл" Каварна, пресни био сертифицирани миди, пресен сафрид, диня и пъпеш от пазара на Каварна. Разбира се и местно естествено пенливо вино от био сертифицирани лозя (струва 5 евро бутилката директно от производителя и е супер) за вечеря с мидичките и плодовете. Общо - 20 евро.

Вечер след вечеря отиваме на поляната за игри в комплекса. Там се събират много деца. Играят до 22.30ч. Родителите си взимаме по биричка от хранителния магазин в комплекса и сядаме на моабет. Общо: 3-4 евро.

За целия ден: около 60 евро на ден за 4-ри човека или по 15 евро на човек - плодове, селски яйца, зеленчуци, дива риба, био сертифицирани миди от фермата в Каварна, храна на доставка за обяд, вино, биричка, сладолед, басейни, невероятни плажове и гориво за колата.