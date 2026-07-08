В разгара на лятото, когато все по-голям брой хора търсят бързи методи за намаляване на теглото, множество интернет сайтове предлагат незаконно различни препарати и добавки за отслабване. Поради зачестилите случаи на нерегламентирана онлайн търговия, здравният министър Катя Ивкова наскоро обяви, че е наложително да се създаде спешна координация между институциите за ограничаване на тази опасна практика.

Разлики между медицинските медикаменти и онлайн продуктите

Колко големи са рисковете за здравето и по какъв начин гражданите могат да разпознаят опасните препарати разясни подробно ендокринологът д-р Светлана Толева. Тя подчерта пред Nova, че съществува изключително сериозна разлика между сертифицираните лекарства, които се изписват официално от лекарите, и масово продаваните в интернет пространството продукти. Основното различие се състои в това, че предписаните от медицинско лице препарати задължително преминават през строги клинични проучвания, които гарантират тяхната доказана ефективност и безопасност за човешкия организъм.

Процедура по изписване и медицински контрол

За да бъде напълно прецизирано назначаването на дадена терапия, самите пациенти преминават през редица предварителни медицински изследвания. Този процес е критичен, за да могат специалистите да сведат до минимум всички потенциални рискове от проява на странични ефекти и да установят със сигурност дали съответното лечение изобщо е приложимо за конкретния човек.

Опасности от нерегламентираните съставки

Когато хората предприемат самолечение и купуват нерегламентирани молекули с напълно неизвестен състав от случайни сайтове, последиците могат да бъдат фатални. При подобни продукти никой не е в състояние да предвиди нито тяхната безопасност, нито тежките странични ефекти, които те могат да предизвикат върху здравето.