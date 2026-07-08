Новата онлайн платформа "Диагноза България“ събира на едно място огромен обем публични данни за здравната система, разкривайки сериозни отклонения в разходите на болниците, плащанията на НЗОК, цените на лекарствата и възнагражденията на медицинския персонал. Както Plovdiv24.bg съобщи проектът, разработван от създателя на платформата "Черна писта“ Мартин Атанасов, цели да осигури прозрачност и възможност за детайлно сравнение между отделните лечебни заведения в страната.

Цел и същност на новата дигитална система

Платформата предлага цялостен преглед на управлението в държавните и общинските болници, като идентифицира случаи с необичайни отклонения, без да отправя директни обвинения за злоупотреби. По думите на Мартин Атанасов регистрираните отклонения от средните стойности представляват аномалии, а не присъди, и за много от тях може да има логично обяснение, но те задължително изискват допълнителна проверка. Към момента в системата са маркирани потенциални аномалии на обща стойност 605 милиона лева, които заслужават вниманието на компетентните контролни органи.

Драстични аномалии при медицинските консумативи и поддръжката

Сред най-фрапиращите примери в системата са разходите за определени дейности в болници от един и същ тип. Данните показват случаи, при които разходите за медицински консумативи в дадено лечебно заведение са с над 500% по-високи от средните за съответната категория, а при други институции разходите за поддръжка надвишават стандартните нива с над 150%. Тези сериозни отклонения между сходни лечебни заведения поставят въпроса защо се получават подобни разминавания и как точно се разходват публичните средства.

Разлики в цените на лекарствата и реимбурсирането от НЗОК

Особено внимание в "Диагноза България“ е отделено на медикаментите, които се купуват от болниците и впоследствие се реимбурсират от Националната здравноосигурителна каса. Системата показва, че едни и същи лекарства в еднаква разфасовка се придобиват на драстично различни цени. Отчетен е случай, при който даден продукт е закупен от една болница за близо 900 лева, докато друго лечебно заведение е платило за него около 69 лева, което представлява разлика от над 12 пъти. При скъпоструващите терапии разминаванията достигат десетки хиляди левове за единица продукт – държавна болница е закупила конкретно лекарство за около 35 хиляди лева за брой, докато други сходни болници са го придобили за 20 хиляди или под 17 хиляди лева. При една от тези доставки са купени 60 броя от медикамента на най-високата цена, което е довело до общ разход от над 2 милиона лева.

Необичайна активност по клинични пътеки и сравнение на заплатите

В някои малки общински болници платформата отчита необичайно висок брой сложни и скъпоструващи процедури и специфични операции спрямо общия брой на населението в съответния район, което също е сигнал за проверка. Наред с финансовите разходи, системата за първи път позволява на гражданите да сравняват публично брутните възнаграждения по отделни позиции в различните лечебни заведения, включително заплатите на медицинските сестри, специализантите и лекарите.

Ролята на гражданите в контрола над системата

Контролът върху здравеопазването не трябва да бъде оставян единствено на институциите, като пациентите също могат да играят активна роля чрез мобилното приложение "еЗдраве“. Чрез него гражданите имат възможност да проследяват всяко вписване в пациентското си досие и да получават известия при регистрация за лечение или хоспитализация. Това е важен инструмент срещу фиктивните хоспитализации и злоупотребите с данни, при които човек може реално да е на работа, а по документи да фигурира като настанен в болница. По-добрата свързаност между системите на различните институции би позволила подобни случаи да бъдат засичани много по-лесно.