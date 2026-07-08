13-годишното момиче, което преди близо две седмици постъпи в УМБАЛСМ "Пирогов“ с изгаряния след инцидент с играчка тип "скуиши“, вече е изписано от болницата. Момичето се възстановява, но белезите от травмата ще останат.

След случая медията предостави играчката за лабораторно изследване. В химико-токсикологична лаборатория са извършени четири анализа, които показват, че тя е изработена на основата на хидрогел и полизахариди.

В епикризата на детето е записана диагноза "химични изгаряния“. Според химика Христо Манов обаче резултатите от изследванията по-скоро насочват към термично, а не към химично въздействие.

"Опитахме с прикрепен термометър да я оставим на слънце и температурата ѝ се повиши до 50 градуса за 30 минути, което би могло да доведе до термично изгаряне, ако залепне за ръката например. Няма нещо, което да доведе до химично изгаряне, тъй като не сме открили нещо корозивно или увреждащо тъканите. По-скоро говорим за термично изгаряне“, обясни Манов пред bTV.

В няколко обекта от търговската верига, откъдето е закупена играчката, показва, че продуктът вече не се предлага. Същевременно в друг магазин за детски играчки в района на бул. "Витоша“ е открит идентичен артикул. При него обаче е налична задължителната CE маркировка, както и обозначени цени в левове и евро. Липсват обаче инструкции за употреба и информация за безопасност на български език.

От Комисията за защита на потребителите (КЗП) съобщиха, че са извършили проверка в магазина, от който е закупена играчката, причинила изгарянията на детето.

"В хода на проверката беше установено, че в търговския обект не са налични и не се предлагат за продажба детски играчки, популярни като "скуишита“. От КЗП уточняват още, че са инспектирали общо шест магазина от същата търговска верига, като в нито един от тях не са открити подобни играчки.

До момента комисията е издала заповеди за спиране на разпространението на 14 вида детски играчки, за които е установено, че са без задължителната CE маркировка. Предприети са и административнонаказателни мерки за продукти без информация за безопасност на български език, както и без посочени производител и вносител.