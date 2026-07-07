Едно момче от Добруджа не спира да вярва, че ще проходи, а кампанията му е пред финал благодарение на стотици добри българи. Нужна му е последна помощ от добри хора.

На 6 май 2009 г. – навръх Гергьовден – животът на 14-годишния тогава Станимир Добрев се преобръща за миг след тежка катастрофа. Вследствие на инцидента и счупени прешлени, той остава неподвижен от кръста надолу.

Днес Станимир е на 32 години. Вече 17 години той води ежедневна, тиха и изключително тежка борба от инвалидната количка. Въпреки съдбата, той нито за ден не спира да тренира, да намира сили и да вярва, че един ден отново ще се изправи на крака.

Шанс за нов живот в Белград

В момента Станимир има реален шанс за промяна – предстои му лечение със стволови клетки в клиника в Белград, Сърбия.

Гаранция за 100% успех няма, но силно вярвам, че това лечение може да подобри състоянието ми наполовина и да ми върне независимостта споделя Станимир

Остават само 4500 евро до заветната цел

Благодарение на огромната вълна от съпричастност, половината от нужната сума вече е събрана. За да може Станимир да замине за Сърбия и да започне процедурите, недостигат само още около 4500 евро. Сумата е напълно постижима, ако още веднъж се обединим около неговата кауза.

Всеки, който желае да помогне на Станимир да затвори кампанията и да направи своята най-важна крачка към изправянето, може да го направи чрез дарение.

https://pavelandreev.org/bg/campaign/zov-za-pomosht-podai-raka-na-stanimir-otnovo-da-hodi