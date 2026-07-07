Табела по Южното Черноморие предизвикаха изключително оживени дискусии в социалните мрежи, видя Plovdiv24.bg. На нея е написано следното:

"Забранено е внасянето на храни и напитки, които не са закупени от заведенията на плажа".

Медията ни припомня, че тази практика не е новост. Миналата година на южния плаж в Приморско бяха поставени дори две подобни табели.

"Забранена е консумацията на храни и напитки, които не са закупени от заведенията на плажа".

"Забранява се внасянето на храна и напитки в платената зона".

Може ли платената зона да бъде обявена за част от заведението?

Категорично не. Законът за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) ясно разделя площите:

Търговските обекти (заведенията) имат строго ограничена площ (обикновено до 2% - 4% от общата площ на плажа). Те се одобряват по специална схема.

Зоната за плажни принадлежности (платената зона) се разчертава по съвсем друга схема и се отчита отделно.

Концесионерът няма законово право да "обедини" платената зона с масите на ресторанта си и да каже: "Тук е наш ресторант, затова консумацията отвън е забранена". Ако го направи, той извършва грубо закононарушение и подлежи на тежки санкции.

Ако заведението е разположило столове и чадъри попадат в официално одобрената допълнителна търговска площ на заведението (дори ако това е върху част от плажа), те се считат за част от търговския обект. В този случай забраната за внасяне на храни и напитки в тази зона е валидна.

Но тази табела не уточнява къде точно е забранено внасянето на храни и напитки. Някой може да си помисли, че забраняват внасянето на храни и напитки извън зоната, която се счита за част от търговския обект.

Концесионерът няма право да ограничава внасянето на храна и напитки както в свободната, така и в платената зона (където са шезлонгите и чадърите, които се ползват срещу заплащане).

Платената зона за шезлонги и чадъри не е част от търговския обект (заведението). Това са две напълно различни неща по закон.