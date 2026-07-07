Наблюдава се началото на очаквания сезонен спад в цените на хранителните продукти у нас. По данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата потребителската кошница е поевтиняла с едно евро в рамките на седмица и към момента стойността ѝ възлиза на 54 евро.

Въпреки лекото облекчение, спрямо същия период на миналата година кошницата е била по-евтина, когато е струвала 53 евро. Анализаторите посочват като основни причини за по-високите нива в момента поскъпналите горива и натрупаната през годината инфлация. Тъй като разходите за храна съставляват около 30 на сто от домакинските бюджети и изпреварват разходите за транспорт и поддръжка на жилището, всяка промяна на пазара се усеща осезаемо от потребителите.

Динамика на цените за периода от 29 юни до 3 юли 2026 г.

Седмичните анализи показват сериозни разминавания в движението на пазара при различните култури. Най-осезаемо е поскъпването при доматите, които бележат ръст от близо 17,73 на сто. Следват ги ябълките с покачване от 10,36 на сто, краставиците с 7,34 на сто и черешите с 6,06 на сто.

От друга страна, сериозно поевтиняване се отчита при зеления пипер, чиято цена е паднала с 21,38 на сто. При тиквичките спадът е с 12,70 на сто, лещата е поевтиняла с 6,95 на сто, а морковите бележат понижение от 6,19 на сто.

Гласът на потребителите: Борсата срещу кварталния магазин

За много купувачи разликата между цените на едро и тези в търговските обекти остава стряскаща. Това кара редица граждани да пътуват до големите тържища в търсене на по-изгодни оферти. Пример за това е Руси, който пътува от краен квартал до центъра на града, защото зеленчуците тук му излизат общо 6 евро. Той споделя, че разликата е огромна, тъй като на борсата доматът е 1 евро, а в магазина достига до 4 евро, което му позволява да спести не по-малко от 20 евро на пазаруване.

Частст от купувачите изобщо не усещат сезонното облекчение. Един от клиентите, който страда от диабет, коментира пред bTV с разочарование, че цената на зеления боб е 4 лева, въпреки че в момента го има повсеместно по градините. Друг потребител обобщава ситуацията с думите, че всичко е скъпо – от сиренето до доматите, като месото парадоксално остава най-евтино. Гражданите масово изразяват надежда, че с навлизането на новата земеделска реколта до есента цените ще паднат по-осезаемо.

Късите вериги като решение за по-евтина продукция

Според Националната овцевъдна асоциация по-ниски и приемливи цени за крайния потребител биха били възможни единствено чрез скъсяване на веригата на доставки. Към момента липсата на работещи кооперативи със собствени търговски обекти пречи на качествената българска продукция да стига директно до хората на нормални цени.

Данните показват, че при директна продажба от производителя кравето сирене достига до клиента на цена от 6 евро, а овчето се продава за 8 евро. За да преодолеят този проблем и да изолират прекупвачите, от асоциацията планират да работят активно по създаването на собствена национална мрежа от магазини.

Комплексните причини зад пазарните аномалии

Представителите на сектора и регулаторните органи изтъкват няколко основни фактора за текущото състояние на пазара. Браншовата камара "Плодове и зеленчуци“ обяснява високите нива с натрупаните сериозни проблеми при напояването, недостига на работна ръка, неблагоприятния климат и болестите по културите. От камарата обръщат внимание и на данъчната политика, като посочват, че ДДС за плодове и зеленчуци е по-ниско в останалите страни членки на Европейския съюз.

От своя страна Държавната комисия по стоковите борси и тържищата внася яснота конкретно за последните поскъпвания. Резкият скок при доматите и краставиците се дължи на временен дефицит - текущата реколта се изчерпва, а редовните доставки липсват преди масовата поява на следващите сортове. При черешите ситуацията е сходна, тъй като техният сезон вече официално привършва, което закономерно тласка цените нагоре.