Лятната ваканция в България през 2026 г. изисква значително по-голям бюджет в сравнение с преди пет години, като цените варират от около 900 лева за бюджетно пътуване до над 3700 лева за луксозен престой. Тази сериозна промяна се дължи на пазарното поскъпване на храните, енергията, труда и туристическите услуги.

През настоящата 2026 г. най-достъпните едноседмични ваканции в страната излизат между 450 и 800 евро, което се равнява на приблизително 900 – 1560 лева на човек. Тези оферти обикновено покриват настаняване в къща за гости или по-малък хотел, самостоятелно хранене или само включена закуска, както и придвижване с личен автомобил или обществен транспорт. За сравнение, през 2021 г. аналогична почивка струваше средно между 500 и 700 лева, което означава, че минималният необходим бюджет за море е нараснал с 30% до 80% само за пет години.

Най-сериозно увеличение на цените се наблюдава при високия клас туристически пакети. Седемдневен All-inclusive престой в четири- или петзвезден хотел в големите курорти като Слънчев бряг, Златни пясъци или Несебър вече достига между 1470 и 1960 евро, или около 2870 – 3830 лева на човек. В същия момент през 2021 г. нощувките в подобни обекти варираха между 40 и 75 евро (80 – 150 лева) на вечер, което правеше едноседмичната почивка много по-достъпна. Днес цената на луксозния сегмент по българското крайбрежие вече се доближава до офертите за популярни средиземноморски дестинации като Гърция, Турция и Испания, особено при резервации в последния момент.

По-умерено поскъпване на услугите се отчита при планинския и СПА туризма у нас. В утвърдени центрове като Банско, Велинград и Хисаря пакетите струват средно между 50 и 60 евро на ден, което означава около 100 – 120 лева. При използване на промоционални оферти седмичният престой излиза около 350 – 400 евро (700 – 850 лева), което прави планинските и балнеоложките дестинации едни от най-конкурентните варианти за семейна почивка извън активния летен сезон на морето.

Общото поскъпване на лятото не се ограничава единствено до цените на хотелските нощувки. През 2021 г. дневният разход за храна извън хотелите беше в рамките на 15 – 25 евро (30 – 50 лева), транспортът с автомобил до морето излизаше между 50 и 150 лева, а плажните принадлежности като чадър, шезлонг и развлечения добавяха още 20 – 50 лева дневно към семейните сметки. Днес почти всички тези пера са с по-високи стойности заради по-скъпите горива, увеличените разходи за персонал в сектора и инфлацията при хранителните стоки.

Ако преди пет години едно четиричленно семейство можеше да прекара една седмица на българското Черноморие за около 650 евро (1700 лева), то днес подобна ваканция често надхвърля 1750 – 2500 евро, което е между 3500 и 5000 лева, особено в активния сезон и при включен All-inclusive. Тази реалност принуждава все повече туристи да променят навиците си и да резервират почивките си месеци по-рано, възползвайки се от големи отстъпки за ранни записвания, или да избират за пътуване по-слабо натоварените периоди през месеците юни и септември.

Въпреки сериозния ръст на цените, България продължава да заема място сред по-достъпните туристически дестинации в рамките на Европейския съюз, запазвайки конкурентно предимство при семейните хотели, СПА туризма и кратките уикенд пътувания, пише bTV. В същото време ценовата разлика спрямо традиционните морски конкуренти в региона постепенно намалява, като потребителите все по-често сравняват родните курорти с пакетите за Гърция или Турция. За туристическия бранш това означава, че качеството на предлаганата услуга ще бъде все по-важен фактор, а за потребителите – че ранното планиране вече е основен механизъм за спестяване на средства.