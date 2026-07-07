Официални данни на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП), предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), разкриват общо 2 673 нарушения, извършени от тежкотоварни превозни средства в периода от 30 юни до 6 юли 2026 г. Черната статистика излиза наяве на фона на поредица от тежки пътни инциденти с камиони по републиканската мрежа, които дефинират сериозен институционален дефицит на превенция.

Анализът на данните, изпратен до Plovdiv24.bg. за изминалата седмица показва следното разпределение на установените престъпления по пътищата:

2 145 случая на неразрешено движение на тежкотоварни МПС в лентата за изпреварване;

399 нарушения за липса на платена тол такса;

107 казуса с претоварване на автомобилите;

15 отчетени случая на неизползване на обезопасителни колани от водачите;

7 превозни средства, движещи се неправомерно в аварийната лента.

В България редовно се прави опит дебатът за тежките катастрофи да бъде ограничаван единствено до състоянието на пътната инфраструктура. Въпреки че ЕЦТП многократно е акцентирал върху асфалтовата настилка, хоризонталната маркировка, ограничителните системи и организацията като ключови фактори, случаите на забранено изпреварване, липса на тол такси, претоварване и нарушаване на времето за почивка доказват липсата на ефективен текущ контрол. Държавата вече разполага с технически инструмент, след като на 1 юли беше съобщено, че Националното тол управление започва да заснема камионите в изпреварващата лента и да предава записите на МВР, но реалните действия на контролните органи с тези масиви от данни остават под въпрос.

Липсата на координация е съпътствана от тежка вълна от произшествия. Хронологията на инцидентите за кратък период включва:

22 юни: Товарен автомобил застига и блъска друг камион на АМ "Струма“ в района на Кочериново.

24 юни: Тежкотоварен автомобил разкъсва мантинелата на АМ "Тракия“ край Ямбол и удря кола, при което загиват трима души, включително две деца.

25 юни: Камион преминава през ограничителните системи и удря лек автомобил край Мало Бучино.

26 юни: Шофьор на камион катастрофира на АМ "Тракия“ близо до Карнобат.

3 юли: Две последователни катастрофи с тежкотоварни превозни средства блокират напълно трафика по АМ "Хемус“ край София за часове.

На фона на инцидентите Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ (ИААА) продължава да функционира в чисто чиновнически режим, а не като орган за бързо реагиране на терен. Официално обявеното работно време на структурата е от понеделник до петък, от 09:00 до 17:30 ч., като телефонните линии за връзка работят единствено в тези часове. Големият абсурд се състои в това, че международният и вътрешният тежкотоварен трафик не спира след края на административния ден и се движи активно през уикендите, когато държавният контрол практически липсва.

Основният институционален проблем се корени в липсата на обща превантивна мрежа между трите отговорни звена. ИААА отговаря за лицензите, техническата изправност и квалификацията; МВР следи поведението на пътя и налага санкции; а Националното тол управление засича физическите нарушения. Липсата на синхрон между тях води до натрупване на рискове, като същевременно работата "на парче“ изобщо не решава казуса с регистрирането и глобяването на чуждестранни шофьори. Изместването на фокуса единствено върху мантинелите и асфалта показва безпомощност, тъй като истинската роля на държавните органи е да прилагат превенция преди инцидента, а не да съставят суха статистика и оправдания след него.