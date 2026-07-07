Попфолк изпълнителят Тони Стораро коментира публично поредния пътен инцидент с участието на сина му Емрах, като заяви, че младият певец трябва да поеме отговорност за действията си.

В публикация във Facebook Стораро посочи, че първата му реакция след случилото се е била свързана с очакванията към него като родител.

"Какво точно очакват от мен - публично да се скарам на сина си ли?“, написал той, като допълнил, че разговорите за грешките на децата му винаги са се водили в семейството.

По думите му Емрах не е опитал да избегне отговорност и още преди полицейската проверка е признал, че е управлявал автомобила. За случая ще му бъде съставен акт, а санкциите ще бъдат наложени според закона.

"Когато човек сгреши, трябва да понесе последствията“, коментира Тони Стораро, като подчерта, че правилата за движение трябва да важат за всички.

Той уточни, че според наличните видеа и публикации на мястото не е имало поставен забранителен знак или преграда, но това не променя факта, че законът трябва да бъде спазван.

Стораро заяви още, че никога не е представял сина си като безгрешен. По думите му Емрах е имал разговори с него за поведението си и е приемал последствията от своите постъпки.

В същото време певецът изрази недоволство от начина, по който медиите отразяват подобни ситуации. Според него всяка грешка на сина му се превръща в голяма обществена тема заради известната фамилия.

"Ако Емрах кихне, пак става новина“, написа той и допълни, че повече от 35 години изгражда собственото си име чрез музика и уважение към публиката. Той посочи, че не смята за редно постоянно да бъде търсен за обяснения за действията на вече пълнолетния си син.

Тони Стораро подчерта, че не иска специално отношение към Емрах и не настоява той да бъде освободен от отговорност. Единственото му искане е всички хора да бъдат оценявани по един и същи стандарт, независимо дали са известни или не.

Според него, ако подобен случай беше свързан с човек без публична фамилия, той вероятно нямаше да получи същото медийно внимание и родителите му нямаше да бъдат потърсени за коментар.

В края на изявлението си Тони Стораро отново акцентира, че всеки трябва сам да носи отговорност за своите действия, но законът и общественият подход трябва да бъдат еднакви за всички.

Позицията на Емрах Стораро и реакцията му след глобата

Във видеоклип в социалните мрежи Емрах сам признава, че той е бил зад волана на луксозното превозно средство по време на нарушението. Певецът коментира, че е преминал през пешеходната зона, тъй като е видял друга кола пред себе си и е помислил участъка за нормален път, като допълни, че в района е имало и други автомобили, но е забелязана само неговата. Той изрази недоволство, че е поставен на първа страница заради известността си, своя баща и своя брат, докато в държавата се случват много по-лоши неща. След инцидента Стораро-младши е бил привикан на разпит в Районното управление в Созопол за изясняване на обстоятелствата, като по-късно се похвали, че наложеният му акт е на стойност 20 евро.