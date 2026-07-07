Военнотранспортният самолет C-27J "Spartan" изпълни успешна медицинска евакуация на 13-годишно българско дете, което бе превозено за спешно лечение в Германия. Мисията е задействана по спешно искане на Министерството на здравеопазването. Самолетът е излетял от летище София в 10:22 часа тази сутрин и е кацнал в град Щутгарт, където непълнолетният пациент е предаден на чуждестранния медицински екип. На борда са пътували също родителите на детето и специализиран медицински екип от Военномедицинска академия (ВМА). След успешното предаване на болното дете, самолетът се е завърнал обратно в България в 17:21 часа, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната за Plovdiv24.bg .

Хуманитарната задача е изпълнена от опитен екипаж на 16-а авиационна база от състава на ВВС:

Командир: майор Евгени Златанов

Втори пилот: капитан Борис Тодоров

Бордни инженери: капитан Митко Пергов и старши лейтенант Камен Димитров

Медицинско лице: сестра старшина Мария Борисова (ВМА)

От Министерството на отбраната подчертаха, че благодарение на отличната подготовка на летателния и инженерно-техническия състав, полетът е извършен изключително прецизно и в точен времеви график. Изпълнението на подобни аварийни задачи е част от постоянната готовност на българските ВВС за оказване на помощ на населението и осигуряване на стратегически въздушен транспорт.