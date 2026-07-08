Малката потребителска кошница, 20-те основни храни, без които никое домакинство не може, струва вече средно 61,82 евро. Това показват юнските данни от наблюдението на КНСБ, което всеки месец обхожда над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната. Само за година базовите продукти са поскъпнали с 8,9%, с близо 5 евро повече спрямо юни миналата година, когато кошницата е струвала 56,8 евро. От началото на годината ръстът е 6,5%, а спрямо май, нови 0,5%, показа проверка на Plovdiv24.bg.

Лимоните, свинският бут и картофите дърпат нагоре

Точно през юни най-осезаемо са поскъпнали лимоните, свинският бут и картофите. На пръв поглед месечният ръст от половин процент изглежда скромен, но според изследователите на синдиката усещането на домакинствата е за много по-висока инфлация, защото поскъпването се трупа върху вече достигнати високи ценови нива, а доходите не ги догонват.

Числото, което най-добре описва тежестта: само за храна българското домакинство дава около 30% от дохода си. Средният разход в Европейския съюз е 16%, почти наполовина.

Надценки до 152% и една кампания, която не стига

От синдиката са категорични, че инициативата "Кошница с грижа", в която големите вериги свалиха цените на избрани продукти с 15 до 30%, не може сама да компенсира натрупаното. Причината са надценките, които при някои храни достигат 152% и според КНСБ са непазарно обосновани. Затова конфедерацията настоява за допълнителни целенасочени политики в подкрепа на най-уязвимите групи, а наблюдението на цените ще продължи всеки месец, то стартира преди точно една година именно с цел превенция на спекулата и нелоялните търговски практики.

Какво следва за потребителите

Юлските данни ще покажат дали разширяването на "Кошница с грижа", от 1 юли само в Метро намалените артикули надхвърлят 150, ще пречупи тренда, или лятното поскъпване на плодовете и зеленчуците ще продължи да бута сметката нагоре. Дотогава равносметката е проста: за една година оцеляването на трапезата е поскъпнало с цената на едно седмично пазаруване.