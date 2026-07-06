България и Турция замразяват за срок от 15 месеца спорния газов договор с компанията "Боташ", по който страната ни плащаше такса от 500 хил. евро всеки ден. Решението беше взето в Анкара след изненадваща среща между българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган, проведена ден преди срещата на върха на НАТО.

За постигнатите договорености и промяната в енергийните отношения между двете държави съобщи пресцентъра на Министерски съвет, информира Plovdiv24.bg.

Радев и Ердоган

Новите финансови условия и подписването на протокола

Веднага след разговорите на най-високо равнище компаниите "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха официален протокол за замразяване на съществуващото споразумение. Според новите договорености, в рамките на следващите 15 месеца българската страна ще плаща единствено за реално използвания капацитет, при това при значително подобрени условия. От Министерския съвет уточниха, че двете държави имат общ интерес от максимално натоварване на капацитета за пренос на природен газ, като предстои работа по цялостно предоговаряне на търговските отношения съобразно актуалните пазарни условия.

Радев и Ердоган

Хронология на споровете около газовата сделка

Договорът между България и "Боташ" първоначално беше сключен в началото на 2023 г. по време на служебния кабинет на Гълъб Донев. Впоследствие редовните правителства на ГЕРБ и ПП-ДБ подложиха на остри критики параметрите на сделката, определяйки я като изключително неизгодна за страната ни. По време на предизборната си кампания Румен Радев пое ангажимент да докаже, че споразумението може да стане печелившо, след което кабинетът на Андрей Гюров официално поиска ревизия на условията. Процесът беше продължен от кабинета на Радев, като миналия месец Турция изрази готовност за компромис, обвързвайки предоговарянето с по-широко сътрудничество за изграждане на магистрали у нас и изграждането на енергиен пръстен за газ и електроенергия към Централна Европа.

Делегациите на България и Турция

Икономическо сътрудничество, инвестиции и Шенген

По време на официалния диалог в Анкара Радев и Ердоган отчетоха сериозен ръст в двустранния стокообмен, който вече възлиза на 9 млрд. евро. Българският премиер изрази стремеж за привличане на турски инвестиции с висока добавена стойност у нас, докато президентът Ердоган призова Европейския съюз за ефективно прилагане на споразумението за митнически съюз. В края на срещата министър-председателят Радев изрази специална признателност към турския държавен глава за засиления контрол по общата граница, който оказва съществен принос в борбата с нелегалната миграция и подпомага пълноценното приемане на България в Шенгенското пространство.