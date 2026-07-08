Тежкотоварен автомобил се запали по-рано днес в района на 88-ия километър на автомагистрала "Тракия“ в платното по посока към Бургас, което наложи временно ограничаване и спиране на движението. На мястото все още работят екипи на пожарната, а служители на полицията пренасочват превозните средства по обходен маршрут. Шофьори, които са на място обаче съобщават за сериозното задръстване и организацията на трафика по аутобана, информира Plovdiv24.bg.

"Който е тръгнал към Пловдив от София, нека отбие там на селата Динката и другите преди Пазарджик, тъй като е кошмарно. 1 час тапа - оттам до Пазарджик заради един изгорял ТИР", написа потребител във фейсбук.

Тлеещ товар и затваряне на магистралата

По данни от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пазарджик, камионът е превозвал рула с хартия и е бил управляван от чужд гражданин от Босна и Херцеговина. Превозваният товар все още тлее и гори на място, което налага периодичното пълно затваряне на магистралния участък, за да могат огнеборците да продължат гасителните си действия. Спирането на движението ще продължи до окончателното потушаване на тлеещите останки от тежкотоварната машина. Поради блокирането на пътя, автомобилите на магистралата са напълно спрели, а част от пътниците са слезли от колите си в очакване на освобождаване на трасето.

Въведен обходен маршрут от органите на реда

От Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, че поради горящия тежкотоварен автомобил при 88-ия км е въведен временен обходен маршрут за водачите. Превозните средства се отбиват от пътен възел "Калугерово“ по път III-803, преминават през селата Динката и Драгор, след което се насочват по път II-37 до пътен възел "Гелеменово“, откъдето шофьорите могат отново да се включат в движението по автомагистрала "Тракия“.

Контрол на движението и призив за търпение

Движението и регулирането на натоварения трафик в района се осъществяват под контрола на екип на "Пътна полиция“. От МВР отправят официален призив към всички шофьори, които са попаднали в образувалото се задръстване, да проявят необходимото търпение. Апелира се водачите да се придвижват по обходното трасе с повишено внимание и съобразена спрямо условията скорост.