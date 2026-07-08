Организацията на движение по АМ "Тракия“ в Софийска област временно се променя от 20:00 часа тази нощ до 6:00 часа утре, 9 юли, поради провеждането на обработка с химически материали на крайпътната растителност. Ограниченията ще засегнат участъка между 0-вия и 34-тия километър на магистралата в двете посоки.

За предстоящите промени по натовареното пътно трасе за Plovdiv24.bg съобщиха от АПИ.

Локация на дейностите и ограничения на трафика

Химическото третиране ще се извършва в средната разделителна линия на магистралния път. Поради тази причина поетапно ще бъде ограничавано преминаването по скоростната лента и в двете посоки на движение. Автомобилният поток ще се пренасочва и ще се осъществява в останалите свободни пътни ленти.

Апел за безопасност и актуална информация

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация на място. Шофьорите трябва да бъдат изключително внимателни, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, за да не застрашават безопасността на останалите пътуващи. Гражданите и транспортните фирми могат да се информират за актуалната обстановка от интернет страницата на АПИ или по всяко време на денонощието на националния телефонен номер 0700 130 20.