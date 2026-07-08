Професорът по международна и национална сигурност Николай Слатински отправи остри критики към политиката на Кремъл, като предупреди, че независимо от развоя на войната в Украйна Русия е изправена пред тежка социална и икономическа криза.

В публикация в профила си във Facebook Слатински твърди, че дори Москва да успее да представи определени военни действия като победа, това няма да сложи край на проблемите на страната. Според него след войната Русия ще се сблъска с "колапс, хаос, анархия, разпад“, а най-точното определение за бъдещето ѝ ще бъде "мизерия“.

По думите му огромните финансови ресурси, насочени към военните действия, вече оказват сериозно отражение върху социалната система. Той посочва, че липсват средства за здравеопазване, образование, наука, пенсии, поддръжка на обществени сгради и други основни държавни дейности.

Слатински разказва, че е следил дебати в руската Дума, в които, по думите му, високопоставен парламентарен представител признал, че средствата стигат единствено за най-неотложни ремонти, като спиране на течащи покриви, но не и за по-сериозно обновяване на обществената инфраструктура.

Професорът твърди още, че в различни региони на Русия се закриват болници и родилни отделения, което принуждава пациенти и родилки да пътуват стотици километри за медицинска помощ. Според него последствията от недостига на средства ще се изразят в влошаване на инфраструктурата, повече инциденти и сериозни проблеми в здравната система.

В публикацията си Слатински отправя и призив към западните държави да не повтарят, по думите му, грешките от миналото, като оказват безусловна подкрепа на Русия след края на кризата. Той смята, че ако не бъдат премахнати причините, които според него водят до периодичното възраждане на агресивната политика на Москва, страната отново ще се превърне в източник на нестабилност за своите съседи.

"Ако настоящите тенденции се запазят, "мизерия“ ще бъде думата, която най-добре ще описва бъдещето на Русия", на мнение е проф. Слатински