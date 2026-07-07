Основателят на застрахователната компания "ДаллБогг" Тихомир Каменов определи отнемането на лиценза на дружеството като чиста политическа поръчка.
В ефира на предаването "Лице в лице" представителят на акционерите разкри, че в продължение на повече от 15 месеца Комисията за финансов надзор (КФН) и нейното ръководство са подлагали компанията на непрестанен административен натиск. По думите му това е ставало по директно разпореждане на техните ментори в "завладяната държава".
Удар по българския бизнес и рекорден премиен приход
Каменов подчерта, че административният удар идва в момент, в който дружеството е постигнало исторически успехи и безпрецедентни финансови резултати за родния пазар:
- Исторически рекорд: Компанията е реализирала 330 милиона лева премиен приход.
- Европейска експанзия: Дружеството е стъпило успешно на шест европейски пазара.
- Бъдещи планове: Подготвяло се е влизане в още седем или осем държави в Европа.
Истината за европейските регулатори и системата FOS
Тихомир Каменов категорично отхвърли обвиненията за лошо пазарно поведение в чужбина и ги определи като "фалшива новина". Той разясни как функционира европейският застрахователен пазар и къде се крие манипулацията на родното ръководство. Всички пазари в Европа се контролират и работят по системата FOS (свобода на предлагането на услуги). Това е най-големият интеграционен европейски проект, който ясно показва кои са развиващите се фирми.
Кой стои зад атаката срещу дружеството?
По думите на Каменов, българският застрахователен надзор умишлено е спекулирал пред обществеността и политиците, че европейският орган EIOPA или чуждите регулатори са имали претенции към "ДаллБогг":
- Истината: Чуждите надзорни органи никога не са искали нищо по своя инициатива.
- Механизмът: Полският и румънският надзор са действали единствено по изрична заявка от България.
- Манипулацията: Българският регулатор е манипулирал общественото мнение, за да оправдае крайното си решение.