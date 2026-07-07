Основателят на застрахователната компания "ДаллБогг" Тихомир Каменов определи отнемането на лиценза на дружеството като чиста политическа поръчка.

В ефира на предаването "Лице в лице" представителят на акционерите разкри, че в продължение на повече от 15 месеца Комисията за финансов надзор (КФН) и нейното ръководство са подлагали компанията на непрестанен административен натиск. По думите му това е ставало по директно разпореждане на техните ментори в "завладяната държава".

Удар по българския бизнес и рекорден премиен приход

Каменов подчерта, че административният удар идва в момент, в който дружеството е постигнало исторически успехи и безпрецедентни финансови резултати за родния пазар:

Исторически рекорд: Компанията е реализирала 330 милиона лева премиен приход.

Европейска експанзия: Дружеството е стъпило успешно на шест европейски пазара.

Бъдещи планове: Подготвяло се е влизане в още седем или осем държави в Европа.

Това е най-доброто българско дружество. Всички политици се кълнат в идеята, че искат да правят експортна икономика, а същевременно се унищожава нещо уникално, коментира основателят на компанията.

Истината за европейските регулатори и системата FOS

Тихомир Каменов категорично отхвърли обвиненията за лошо пазарно поведение в чужбина и ги определи като "фалшива новина". Той разясни как функционира европейският застрахователен пазар и къде се крие манипулацията на родното ръководство. Всички пазари в Европа се контролират и работят по системата FOS (свобода на предлагането на услуги). Това е най-големият интеграционен европейски проект, който ясно показва кои са развиващите се фирми.

Кой стои зад атаката срещу дружеството?

По думите на Каменов, българският застрахователен надзор умишлено е спекулирал пред обществеността и политиците, че европейският орган EIOPA или чуждите регулатори са имали претенции към "ДаллБогг":