Нова регионална карта на България сменя досегашното деление на страната и изважда София от общата статистика, за да отпуши достъпа до по-голямо съфинансиране по европейски програми за въглищни области като Перник, Кюстендил и Стара Загора. Това предвижда мащабният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, който Министерството на регионалното развитие (МРРБ) качи за обществено обсъждане.

Новата подредба, съобразена с европейската класификация NUTS, ще влезе в сила от 1 януари 2027 г. Тя цели да коригира дългогодишни икономически изкривявания и да осигури максимален размер на безвъзмездната помощ по линия на европейско финансиране за следващия програмен период между 2028 и 2034 г.

Проектът е публикуван за 30-дневни обществени консултации на Портала за обществени консултации и сайта на МРРБ, като срещите със Съвета по регионална политика и регионалните съвети на терен ще се проведат в периода юли-август 2026 г.

Новата конфигурация свива регионите от 6 на 4:

Северен район: Мегарегион, обединяващ 11 области от Видин до Силистра

Източен район: Включва Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол (фокус върху "синята икономика“)

Южен район: София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали

Столичен район: Изцяло съвпада с границите на Столична община

Променят се единствено статистическите граници за планиране на европейските пари. Броят на областните центрове, границите на всички 28 области и на общините в тях остават абсолютно непроменени.

Основният двигател на промяната е т.нар. "Проблем София“. ЕС разпределя най-големите си финансови пакети за "по-слабо развити“ региони – тези, чийто БВП на глава от населението е под 75% от средния за ЕС.

Досега Перник и Кюстендил бяха изкуствено обединени със София-град в Югозападния регион. Високият стандарт на столицата вдигаше средните показатели на хартия и ощетяваше съседните области, лишавайки ги от по-високи субсидии. Новият закон обособява София в самостоятелен Столичен район, а Перник и Кюстендил преминават в новия Южен район, където ще получат реално полагащата им се максимална финансова подкрепа за икономическа трансформация.