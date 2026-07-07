Парламентарната група на "Прогресивна България“ обяви в официално изявление в Народното събрание, че по-късно днес ще внесе предложения за промени в Изборния кодекс, които предвиждат цялостно връщане на машинното гласуване. С тази стъпка депутатите целят да променят правилата, по които гражданите ще упражнят правото си на глас на предстоящите президентски избори тази есен, информира Plovdiv24.bg.

Хората на Румен Радев предлагат общо три основни реформи в изборното законодателство.

Задължителни машини и премахване на район "Чужбина“

В основата на законопроекта е заложено възстановяването на машинния вот във вида му от 2021 г., като той ще бъде напълно задължителен за всички секции в страната с над 300 избиратели. В по-малките избирателни секции възможността за гласуване с хартиена бюлетина ще бъде запазена.

Втората ключова промяна е пълното отпадане на избирателен район "Чужбина“ от кодекса. Към момента той фигурира в нормативната уредба, но за него няма разписани конкретни правила как да функционира на практика и реално никога не е просъществувал.

Третото предложение предвижда премахване на ограничението за разкриване на до 20 секции в държавите, които са извън рамките на Европейския съюз.

Мотивите на вносителите за изборната реформа

"Смятаме, че не е практично, трудно изпълнимо е и излишно затормозява избирателния процес“, обясни председателят на парламентарната група на "Прогресивна България“ Петър Витанов по повод съществуващите досегашни разпоредби в закона. Очаква се предложенията да бъдат входирани в деловодството на парламента в рамките на днешния ден.

Паралелно разглеждане с държавния бюджет

Свои предложения за промени в изборния закон са подготвили и останалите парламентарни групи в Народното събрание. Това ще наложи на народните представители през настоящия месец юли да разглеждат и приемат наведнъж както новия държавен бюджет за 2026 г., така и измененията в Изборния кодекс. Ако промените бъдат приети, предстоящият вот за държавен глава през есента ще се проведе изцяло по реформираните стари правила.