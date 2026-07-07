Споразумението с турската газова компания "Боташ“ е официално замразено за период от 15 месеца след директен разговор между българския премиер Румен Радев и турския държавен глава Реджеп Таип Ердоган. Основният въпрос, пред който е изправена страната ни, е свързан с финансовите последици и дали България ще спре текущите плащания по това дългосрочно споразумение.

Както информира Plovdiv24.bg, към настоящия момент липсват официални детайли как точно ще бъде реализирано взетото решение и какви ще бъдат икономическите последици след изтичането на 15-месечния срок. В публичното пространство остава неясно дали след този период на България няма да се наложи да изплати натрупаните задължения по договора наведнъж. Представители на "Прогресивна България“ обявиха, че не очакват подобно развитие на нещата, а по-подробна информация по казуса се очаква да бъде представена около обяд.

Реакции на опозицията и съмнения за тайни ангажименти

Междувременно опозиционните партии реагираха остро на новината и настояват за пълна яснота около окончателната позиция на премиера Румен Радев, тъй като до този момент той последователно е защитавал споразумението като изгодно за страната. Опозицията поставя и фундаменталния въпрос какви точно ангажименти е поела България към Турция, за да се съгласи южната ни съседка да замрази толкова печеливш за нея договор. Сред коментираните в политическите среди сценарии се появяват спекулации за предоставяне на концесия за автомагистрала и договаряне на по-ниски цени за пренос на българска електроенергия.

Политическият дебат: От пробив до държавна измяна

Депутатът Петър Витанов изрази мнение, че първоначалните анонси говорят за сериозен пробив. Той напомни, че договорът е бил сключен при коренно различна международна обстановка и при съществуващи предварителни споразумения с Унгария и Сърбия, които следващите управляващи са разрушили. По думите му следващите кабинети са използвали договора единствено като политическа дъвка за персонални атаки срещу Радев, вместо да променят параметрите му с политическа воля.

От друга страна, Теменужка Петкова от ГЕРБ изрази сериозен скептицизъм, подчертавайки, че след вчерашната новина обществото не знае дали да се радва, или да страда. Тя обърна внимание, че 15-месечният срок странно съвпада с провеждането на местните избори и попита какво ще се случи с натрупаните задължения на 16-ия месец при евентуално размразяване на контракта. В подкрепа на ревизията се обяви Иво Цанев от ДПС, който посочи, че договорът задължително трябва да бъде преразгледан и всяко действие в тази посока е полезно за страната ни.

Финансовото състояние на "Булгаргаз“ и алтернативите

Ивайло Мирчев от ДБ изнесе данни, според които България плаща три пъти повече за пренос на газ от "Боташ“, отколкото за пренос през Гърция. Според него в резултат на тези условия държавното дружество "Булгаргаз“ вече е натрупало дългове от над един милиард лева и се намира в практически фалит по договора, който е с общ срок от 13 години.

Радослав Рибарски от ПП също припомни, че именно Румен Радев е уверявал обществото в ефективността на договора, докато в момента капацитетът не се ползва или се ползва само извънредно, а терминалът в Александруполис не работи, което генерира ежедневни загуби и непосилни такси за "Булгаргаз“. Той допълни, че ситуацията би била по-благоприятна, ако контрактът се предоговори по модела на споразуменията с Гърция и Азербайджан.

Най-остра беше позицията на Костадин Костадинов от "Възраждане“, който предупреди, че турската страна не прави нищо безплатно. Той заяви, че ако се потвърдят информацията за водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала "Черно море“ на турската държава, това би представлявало акт на държавна измяна, за който Радев трябва да бъде съден.