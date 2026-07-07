Проф. д-р Елиза Стефанова оглавява Софийския университет "Св. Климент Охридски" и става първата жена ректор в историята на най-старото висше училище у нас, след като получи подкрепа на днешното Общо събрание. Тя печели избора на балотаж и ще довърши настоящия управленски мандат до ноември 2027 г., става ясно от официалното съобщение на председателя на Централната избирателна комисия в Софийския университет доц. д-р Николета Кузманова.

До избора се стигна, след като предишният ректор проф. д-р Георги Вълчев напусна поста поради влизането му в Министерството на образованието и науката, където зае позицията на министър.

Преди да се стигне до финалния вот, в процедурата са участвали няколко кандидатури, като до самата изборна надпревара официално са били допуснати трима кандидати. На последвалия балотаж един срещу друг са се изправили проф. Стефанова и проф. д-р Георги Райновски. В крайна сметка Общото събрание на университета е дало своя мандат на Стефанова, а доц. д-р Николета Кузманова изрично е отбелязала историческия характер на това решение, тъй като за първи път жена застава начело на висшето училище.