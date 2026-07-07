ърция удължава действието на дезинфекционната площадка на граничния преход "Маказа – Нимфея“. Това съобщи областният управител на Кърджали Бисер Николов, който е получил информацията от своя колега – областния управител на област Източна Македония и Тракия.

По думите на Николов гръцките власти са удължили договора с фирмата, доставяща дезинфекционния разтвор за съоръжението, като към момента няма информация до кога ще остане в сила мярката.

От гръцка страна ми казаха, че са удължили срока за доставка на дезинфектанта за дезинфекционната площадка. Обсъжда се и вариант това съоръжение да отпадне и на негово място да бъде изградено по-модерно съоръжение за дезинфекция, подобно на това от българска страна. Засега обаче това е само идея. Към момента площадката продължава да функционира, каза областният управител Бисер Николов.

Припомняме, че дезинфекционната площадка на граничния пункт беше изградена като превантивна мярка за ограничаване разпространението на заболяването шап по дребните преживни животни. Първоначално бе обявено, че съоръжението ще работи до 4 юли.