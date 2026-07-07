Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Това е първата ключова стъпка за приемането на новата фискална рамка на страната, предложена от Министерския съвет. Текстовете бяха подкрепени от народните представители след часове дебати в ресорната комисия.

Дефицит и нов дълг в милиарди

Проектобюджетът застъпва сериозни финансови параметри. Заложеният дефицит е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП), което се равнява на близо 7,2 милиарда евро. За покриването на дефицитите държавата ще емитира нов държавен дълг. С него общите задължения на страната ще достигнат рекордното равнище от 37,7 милиарда евро (или 31,1% от БВП).

Увеличение на осигуровките и минималната заплата

Финансовото министерство залага на поредица от мерки за повишаване на приходите в хазната, които ще засегнат както бизнеса, така и работещите граждани:

Максималният осигурителен доход се вдига до 2300 евро.

Минималната работна заплата се фиксира на 620 евро.

Въвежда се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени професии и стопански дейности.

Поскъпване на винетки, цигари и хазарт

Освен през осигурителната система, бюджетът ще търси допълнителни постъпления и през потребителски такси и налози:

Винетните такси за ползване на пътната мрежа скачат шоково с 30%.

Въвежда се нов, по-висок акциз върху цигарите и тютюневите изделия.

Печалбите от хазартна дейност за индивидуалните участници вече ще се облагат с данък от 10%.

Народната банка отчасти потвърждава, че настоящата ситуация се дължи на неправилна икономическа политика назад в годините. Но е и скептична към подхода на новата власт и по-конкретно високия дефицит.

Бюджетът и най-вече дефицитът, когато се държи на ръба на трите процента, ще прекрачи този ръб и той го прекрачи 2025 г., коментира подуправителят на БНБ Петър Чобанов.

Проектобюджетът на държавното обществено осигуряване за следващата година гарантира изплащането на всички социални права и обезщетения, като същевременно предвижда увеличение на пенсиите и на приходите в системата, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на обсъждането на бюджета.

За опозицията обаче в бюджетите няма никакви структурни реформи, което управляващите аргументирали с тежка финансова ситуация, каквато всъщност нямало.

Цената наистина я плащат най-уязвимите групи. Моят проблем с този бюджет е базовата справедливост, че когато вземаш повече от хората и те трябва да получат повече, заяви Асен Василев от ПП пред NOVA.

В него не се прави никаква заявка за решаване на наболелите проблеми в социалната система. Не смятате ли, че е грешка това преструктуриране на осигуряването на държавните служители. Ще увеличите едни показатели, които участват в параметрите на общественото осигуряване, смята Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС.

Предстои макрорамката на Бюджет 2026 да влезе за обсъждане и гласуване в пленарната зала на Народното събрание на първо четене.