Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Това е първата ключова стъпка за приемането на новата фискална рамка на страната, предложена от Министерския съвет. Текстовете бяха подкрепени от народните представители след часове дебати в ресорната комисия.
Дефицит и нов дълг в милиарди
Проектобюджетът застъпва сериозни финансови параметри. Заложеният дефицит е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП), което се равнява на близо 7,2 милиарда евро. За покриването на дефицитите държавата ще емитира нов държавен дълг. С него общите задължения на страната ще достигнат рекордното равнище от 37,7 милиарда евро (или 31,1% от БВП).
Увеличение на осигуровките и минималната заплата
- Финансовото министерство залага на поредица от мерки за повишаване на приходите в хазната, които ще засегнат както бизнеса, така и работещите граждани:
- Максималният осигурителен доход се вдига до 2300 евро.
- Минималната работна заплата се фиксира на 620 евро.
Въвежда се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени професии и стопански дейности.
Поскъпване на винетки, цигари и хазарт
Освен през осигурителната система, бюджетът ще търси допълнителни постъпления и през потребителски такси и налози:
- Винетните такси за ползване на пътната мрежа скачат шоково с 30%.
- Въвежда се нов, по-висок акциз върху цигарите и тютюневите изделия.
- Печалбите от хазартна дейност за индивидуалните участници вече ще се облагат с данък от 10%.
Народната банка отчасти потвърждава, че настоящата ситуация се дължи на неправилна икономическа политика назад в годините. Но е и скептична към подхода на новата власт и по-конкретно високия дефицит.
За опозицията обаче в бюджетите няма никакви структурни реформи, което управляващите аргументирали с тежка финансова ситуация, каквато всъщност нямало.
Предстои макрорамката на Бюджет 2026 да влезе за обсъждане и гласуване в пленарната зала на Народното събрание на първо четене.